Maçka Parkı'nda doktoru şişe parçasıyla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Maçka Parkı'nda doktoru şişe parçasıyla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

02.12.2020 14:09
Maçka Parkı'nda doktoru şişe parçasıyla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Şişli'deki Maçka Parkı'nda, psikiyatri asistanı Süleyman Dönmezler'i kırılmış şişe parçasıyla boğazından yaraladığı gerekçesiyle hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Emrah Danışman'ın yargılanmasına devam edildi.

Şişli'deki Maçka Parkı'nda, psikiyatri asistanı Süleyman Dönmezler'i kırılmış şişe parçasıyla boğazından yaraladığı gerekçesiyle hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Emrah Danışman'ın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Danışman ve müşteki Süleyman Dönmezler ile avukatları katıldı.

Duruşmada ifade veren Dönmezler, şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Olay günü mesai çıkışında 6 arkadaş Maçka Parkı'na gittik. Arkadaşlarımdan Meltem ve Deniz 2-3 adım önümde yürüyorlardı. Ben de arkalarından cep telefonuyla konuşarak yürüyordum. Sanık, arkadaşlarıma çok yakın geçti. Taciz ve gasp yaptığından şüphelendim. Sonrasında ise benim çok yakınımdan geçti ve 'Hayırdır kardeş.' dedi. Ben de 'İşine bak.' dedim ve olay kapandı." diye konuştu.

Daha sonra arkadaşlarıyla parkta oturduklarını anlatan Dönmezler, "Oturduktan 10 dakika sonra kafamda bir darbe hissettim. Önce arkadaşlar bana şaka yapıyor sandım fakat sanığın kırık bira şişesiyle saldırdığını gördüm. Boynumdan yaralandım, her yerim kan oldu, kendimi savunmaya çalışırken ufak bir boğuşma oldu. Tansiyonum düştü, arkadaşlarım ilk müdahaleyi yaptı. Bağırışlar olunca sanık koşarak uzaklaştı. Arkadaşlarım ilk müdahaleyi yapmasaydı kalıcı bir hasar meydana gelirdi." ifadelerini kullandı.

Dönmezler'in ardından arkadaşı Deniz Öztürk de duruşmada tanık olarak ifade verdi. Öztürk, Dönmezler'e ilk müdahaleyi atlet ve tişörtlerle tampon uygulayarak yaptıklarını belirterek, "Sanık elindeki cam parçasıyla ilk darbesini direkt arkadaşımın boynuna vurdu. Orada bizim atar damar dediğimiz hayati bir damar var. Sanık yaralama kastıyla hareket etseydi koluna veya bacağına da saldırabilirdi." dedi.

Dönmezler'in avukatı ise dava konusunun basit bir yaralanma olmadığını, olay nedeniyle müvekkilinin yüzünde kalıcı hasar ve his kaybı meydana geldiğini bildirerek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, dosyada adı geçen diğer tanıkların ifadelerinin alınması ve çeşitli kurumlardan istenilen raporların dönüşünün beklenilmesine karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Maçka Parkı'nda 11 Haziran'da tartıştığı Süleyman Dönmezler'i kırılmış şişe parçası ile boğazından yaralayarak kaçan Emrah Danışman Eyüpsultan'da yakalanmıştı.

"Kasten yaralama" suçundan 5 kaydı olduğu belirlenen Danışman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yapan Süleyman Dönmezler'in iki kadın meslektaşıyla parkın kapısına yürüdüğü sırada sanık Emrah Danışman ile laf atma yüzünden tartıştığı, Danışman'ın elindeki içki şişesini kırarak Dönmezler'in boğazını kestiği anlatılıyor.

İddianamede sanık Danışman hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Maçka Parkı, Danışman, Emrah, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Maçka Parkı'nda doktoru şişe parçasıyla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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