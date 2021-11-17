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Maçka Parkı'nda doktoru yaralayan sanığa 11 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Maçka Parkı'nda doktoru yaralayan sanığa 11 yıl hapis cezası verildi

17.11.2021 15:10
Maçka Parkı'nda doktoru yaralayan sanığa 11 yıl hapis cezası verildi

Şişli'deki Maçka Parkı'nda, psikiyatri asistanı Süleyman Dönmezler'i cam şişe parçasıyla boğazından yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Emrah Danışman, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şişli'deki Maçka Parkı'nda, psikiyatri asistanı Süleyman Dönmezler'i cam şişe parçasıyla boğazından yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Emrah Danışman, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Emrah Danışman ve müşteki Süleyman Dönmezler ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada ifade veren müşteki Süleyman Dönmezler, sanığın kırık şişe ile boğazını ve boynunu yaraladığını belirtti.

Olayın, sanığın yanındaki arkadaşlarına dikkatli bakması üzerine "işine git" dediği için başladığını aktaran Dönmezler, "Sanık öldüğümü düşünerek olay yerinden ayrıldı. Zaten saldıracak birini arıyordu gelip beni buldu. Uzun süre tedavi gördüm. 4 saat ameliyat geçirdim. Yoğun bakımda kaldım. Bu herkesin başına gelebilir. Başkalarının bunu yaşamasını istemiyorum. En ağır şekilde cezalandırılsın." diye konuştu.

Dönmezler'in avukatı, müvekkilinin parkta doktor arkadaşlarıyla bulunması nedeniyle şu an hayatta olduğunu belirterek, "Hekim arkadaşları 3 ayrı bölgeye tampon oluşturmasaydı şu an müvekkilimizle konuşuyor olamazdınız. İçki bahane edilemez. Sanığın, toplum adına en ağır cezayı almasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karar

Davanın biteceği bildirilerek son savunması sorulan sanık Emrah Danışman ise müştekiden özür dilediğini söyledi.

Durup dururken kimseye saldırmadığını savunan Danışman, "İlk saldırıyı ve tacizi onlar yaptı. Bana laf attılar, yanlarına gidip 'ne oldu' diye sorduğumda bana 'tacizci' dediler. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Pişmanım ve üzgünüm." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Danışman'ı, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl hapis cezasına mahkum ederken, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Müşteki Süleyman Dönmezler'in avukatı kararın ardından "Kamu vicdanını rahatlatan bir karar aldık. Adalet yerini buldu" dedi.

Olayın geçmişi

Maçka Parkı'nda 11 Haziran'da tartıştığı Süleyman Dönmezler'i kırılmış şişe parçası ile boğazından yaralayan, ardından kaçan Emrah Danışman Eyüpsultan'da yakalanmıştı.

"Kasten yaralama" suçundan 5 kaydı olduğu belirlenen Danışman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yapan Süleyman Dönmezler'in iki kadın meslektaşıyla parkın kapısına yürüdüğü sırada sanık Emrah Danışman ile laf atma yüzünden tartıştığı, Danışman'ın elindeki içki şişesini kırarak Dönmezler'in boğazını kestiği anlatılıyordu.

İddianamede sanık Danışman hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Emrah Danışman, Maçka Parkı, İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Maçka Parkı'nda doktoru yaralayan sanığa 11 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maçka Parkı'nda doktoru yaralayan sanığa 11 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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