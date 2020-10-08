Maçka Parkı'nda doktoru yaralayan şüphelinin yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Maçka Parkı'nda doktoru yaralayan şüphelinin yargılanmasına başlandı

08.10.2020 10:03
Maçka Parkı'nda doktoru yaralayan şüphelinin yargılanmasına başlandı, System.String[]

Şişli'deki Maçka Parkı'nda, psikiyatri asistanı Süleyman Dönmezler'i kırılmış şişe parçasıyla boğazından yaraladığı gerekçesiyle hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Emrah Danışman hakim karşısına çıktı.

Şişli'deki Maçka Parkı'nda, psikiyatri asistanı Süleyman Dönmezler'i kırılmış şişe parçasıyla boğazından yaraladığı gerekçesiyle hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Emrah Danışman hakim karşısına çıktı.

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Emrah Danışman ile müşteki Süleyman Dönmezler'in avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Danışman, Maçka Parkı'na, ailevi sıkıntılarından uzaklaşmak için yanına alkol alarak gittiğini, parktayken müştekinin kendisine, "Niye kadınlara bakıyorsun tacizci." diye seslendiğini ve annesine küfür ettiğini iddia etti.

Müştekinin yanındaki kadınlardan haberi olmadığını öne süren Danışman, "Seslendikten sonra müşteki bana saldırdı. Korkutmak için elimdeki bira şişesini kırdım. Hedef gözetmeden salladım. Müştekiyle herhangi bir husumetim yoktur. Olay sonrasında yürüyerek oradan uzaklaştım." dedi.

Sanık, parktan giderken kimsenin kendisine engel olup olmadığının sorulması üzerine, "Olay sırasında etrafta insanlar vardı ama beni engellemeye çalışan olmadı. Yürüyerek ayrıldım. İSPARK görevlilerinin yanına giderek ambulans çağırmalarını söyledim. Panik halinde olduğum için korkutmak amacıyla şişeyi kırdım. Müştekiden ve ailesinden özür dilerim. Beraatimi istiyorum" ifadesini kullandı.

Sanığın savunmasının ardından konuşan müşteki avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, müştekinin ifadesinin alınması için bulunduğu ildeki ağır ceza mahkemesine yazılan talimat yazısının cevabının beklenmesine, müştekinin olay yerinde bulunan 2 arkadaşının ise tanık olarak dinlenilmesine hükmetti.

Müştekinin, dava konusu olaydaki yaralanmasının hayati tehlike oluşturup oluşturmadığının tespiti için sağlık durumuna ilişkin evrakların Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini kararlaştıran heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Maçka Parkı'nda 11 Haziran'da tartıştığı Süleyman Dönmezler'i kırılmış şişe parçası ile boğazından yaralayan, ardından kaçan Emrah Danışman Eyüpsultan'da yakalanmıştı.

"Kasten yaralama" suçundan 5 kaydı olduğu belirlenen Danışman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yapan Süleyman Dönmezler'in iki kadın meslektaşıyla parkın kapısına yürüdüğü sırada sanık Emrah Danışman ile laf atma yüzünden tartıştığı, Danışman'ın elindeki içki şişesini kırarak Dönmezler'in boğazını kestiği anlatılıyor.

İddianamede sanık Danışman hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Maçka Parkı, Danışman, Emrah, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Maçka Parkı'nda doktoru yaralayan şüphelinin yargılanmasına başlandı - Son Dakika

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