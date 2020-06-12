Maçka Parkı'nda içki şişesiyle ağır yarlanan doktorun fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika

Maçka Parkı'nda içki şişesiyle ağır yarlanan doktorun fotoğrafı ortaya çıktı
Maçka Parkı'nda dün akşam saatlerinde tartıştığı kişi tarafından kırık içki şişesiyle ağır yaralanan doktorun fotoğrafı ortaya çıktı.
Maçka Parkı'nda dün akşam saatlerinde tartıştığı kişi tarafından kırık içki şişesiyle ağır yaralanan doktorun fotoğrafı ortaya çıktı.
Dün akşam saat 19.00 sıralarında Maçka Parkı'nda psikiyatri doktoru Süleyman Dönmezler tartıştığı Emrah D. tarafından kırık içki şişesi ile boğazından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Buradaki işlemlerinin ardından Emrah D. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilerek nöbetçi savcıya ifade vermişti. Nöbetçi savcılık tarafından ifadesi alınan zanlı Emrah D. 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Doktorun ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan, yaralanan doktorun fotoğrafı ortaya çıktı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 08:07 Kaynak: İHA
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