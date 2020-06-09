MAÇKA PARKI'NDA KORONAVİRÜSE ALDIRMADAN MÜZİK EŞLİĞİNDE HALAY ÇEKTİLER
MAÇKA PARKI'NDA KORONAVİRÜSE ALDIRMADAN MÜZİK EŞLİĞİNDE HALAY ÇEKTİLER Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı'nda gençler, koronavirüs salgınına aldırmadan müzik eşliğinde halay çekti.
İSTANBUL- MAÇKA PARKI'NDA KORONAVİRÜSE ALDIRMADAN MÜZİK EŞLİĞİNDE HALAY ÇEKTİLER
Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı'nda gençler, koronavirüs salgınına aldırmadan müzik eşliğinde halay çekti. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Türkiye'de koronavirüs kaynaklı ölümlerin ve vaka sayısının azalmaya başlamasıyla birlikte 1 Haziran'dan itibaren normalleşme süreci başlatıldı. Koronavirüs salgını kapsamında alınan birçok kısıtlama kararı normalleşme takvimiyle birlikte kaldırıldı. Kısıtlama tedbirlerinin kaldırılmasını fırsat bilen içinde gençlerin ağırlıkta olduğu vatandaşlar, Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı'na akın etti. Burada müzik eşliğinde halay çekerek eğlence yaptı. Sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları gözlenen vatandaşların kimisi müzik eşliğinde eğlenirken kimisi ise çimlerin üzerine oturarak arkadaşlarıyla sohbet etti. Vatandaşların halay çekmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
"GÜZEL BİR AKŞAMDA EĞLENİYORUZ"
Maçka Parkı'nda eğlendiklerini belirten bir kişi, "Geçirdiğimiz koronavirüs hastalığından dolayı, güzel bir akşamda arkadaşlarımızla eğlenmeye geldik. Sosyal mesafeye oldukça dikkat ediyoruz. Ayrı oturmaya çalışıyoruz. Ev ortamından bütün ülkece sıkıldık. Bütün her yer kapalı, böyle kendi kendimize eğlence yaratmaya çalışıyoruz. Bu sürecin en kısa zamanda atlatılmasını istiyoruz" dedi. Arkadaşlarıyla eğlenmeye geldiklerini belirten bir kişi, "Arkadaşlarla eğlenmeye geldik. Kalabalıktı. Biz de daha az virüs kapabiliriz diye arka taraflara gittik" dedi.
- Uçan
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 03:53 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › MAÇKA PARKI'NDA KORONAVİRÜSE ALDIRMADAN MÜZİK EŞLİĞİNDE HALAY ÇEKTİLER - Son Dakika
Son Dakika Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı "Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı