MAÇKA PARKI'NDA POLİSTEN MASKE UYARISI - Son Dakika

MAÇKA PARKI'NDA POLİSTEN MASKE UYARISI
MAÇKA PARKI'NDA POLİSTEN MASKE UYARISI Cemil ÖZDEMİR-Mertcan ÖZTÜRK / Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'nda akşam saatlerinde yine yoğunluk yaşandı.
İSTANBUL - MAÇKA PARKI'NDA POLİSTEN MASKE UYARISI
Cemil ÖZDEMİR-Mertcan ÖZTÜRK/
Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'nda akşam saatlerinde yine yoğunluk yaşandı. Parka gelenlerden bazılarının maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. İstiklal Caddesi'nde de yürüyenlerden bazılarının maske takmadığı kameraya yansıdı.
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin kaldırılmasıyla birlikte Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'nda akşam saatlerinde yine yoğunluk yaşandı. Parka gelenlerden kimi yürüyüş yaparken kimi de çimlere oturup sohbet etti. Parka gelenlerden bazılarının ise maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Öte yandan, polis ekipleri park içerisinde devriye atarak denetim yaparken, maske takmayanlara da uyarılarda bulundu.
İSTİKLAL CADDESİ'NDE MASKESİZ YÜRÜYENLER VARDI
İstiklal Caddesi'nde de akşam saatlerinde yoğunluk görüldü. Caddede yürüyüş yapanlardan bazılarının maske takmadığı kameraya yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 12:26 Kaynak: DHA
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