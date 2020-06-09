Maçka Parkı'nda sosyal mesafe var, maske yok - Son Dakika

Maçka Parkı'nda sosyal mesafe var, maske yok

KORONAVİRÜSLE mücadele tedbirleri gereğince getirilen kısıtlamaların kaldırılmasının ardından hafta sonu park ve sahilleri dolduran vatandaşlar, bugün de parklara akın etti.

KORONAVİRÜSLE mücadele tedbirleri gereğince getirilen kısıtlamaların kaldırılmasının ardından hafta sonu park ve sahilleri dolduran vatandaşlar, bugün de parklara akın etti. Akşam saatlerini Maçka Demokrasi Parkı 'nda değerlendirmek isteyen vatandaşlar gruplar halinde sosyal mesafe kuralına uyarken, birçoğunun maske takmaması dikkat çekti. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar, 1 Haziran'dan itibaren hafifletildi. Vatandaşlar, birçok alandaki kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte, özellikle hafta sonu sahil ve parklara akın etti. 2.5 ay süren yasağın ardından sahil ve yeşil alanları dolduran İstanbullular, özellikle parklarda gece geç saatlere vakit geçirdi. İstanbullular, haftanın ilk günü de parklardan vazgeçmedi. İstanbullular, haftanın ilk günü de parklardan vazgeçmedi. Şişli Maçka'daki Demokrasi Parkı hafta sonunda olduğu gibi yine tıklım tıklımdı. Akşam saatlerinden itibaren parka gelen vatandaşların bir kısmı yürüyüş yaparken birçoğu ise çimlerde oturmayı tercih etti. Arkadaş ve aileleriyle gruplar halinde oturanların diğer gruplarla aralarındaki sosyal mesafeye uyduğu gözlenirken, birçok vatandaşın maske takmaması dikkat çekti. İSTİKLAL CADDESİ'NDE DE KALABALIK VARDI İSTİKLAL CADDESİ'NDE DE KALABALIK VARDI Taksim İstiklal Caddesi 'nde de akşam saatlerinde kalabalık görüldü. Caddede yürüyen birçok kişinin maske takmadığı görüntülere yansıdı.

- İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu

Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi

40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı

Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu

Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi

Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı

Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı

Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı

Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu