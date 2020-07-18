MAÇKA PARKI'NDAKİ DEHŞETE 15 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ - Son Dakika

MAÇKA PARKI'NDAKİ DEHŞETE 15 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

MAÇKA Parkı'nda bir psikiyatri asistanına kırık cam şişesiyle saldırarak ağır yaralayan Emrah Danışman hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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