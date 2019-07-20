Son Dakika Haberleri: MAÇKA PARKI'NDAKİ KAPKAÇ ZANLISI YAKALANDI
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MAÇKA PARKI'NDAKİ KAPKAÇ ZANLISI YAKALANDI

49 dakika önce

Haber: İstanbul DHA Şişli, Maçka Parkı'nda 18 Temmuz tarihinde bir kadına kapkaç yapan zanlı polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.

MAÇKA PARKI'NDAKİ KAPKAÇ ZANLISI YAKALANDI, System.String[]

Haber: İstanbul DHA
Şişli, Maçka Parkı'nda 18 Temmuz tarihinde bir kadına kapkaç yapan zanlı polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı. Maçka Parkı, Taşkışla çıkışındaki merdivenlerde yürüyen genç bir kadın, arkasından gelen bir kişi tarafından kapkaça uğradı. Kadının el çantasını çalan kişi Maçka Parkı içinden Dolmabahçe istikametine kaçarak izini kaybettirdi. Polisin çalışmasıyla olayı gerçekleştirdigi tespit edilen Suriye Uyruklu Habip K. (23) ve yanında bulunan Irak Uyruklu Karrar Hasan Q.(24) ve Suriye uyruklu yaşı küçük A.A.  (15) yakalanarak gözaltına alındı. Habib K. tutuklanarak ceza evine gönderilirken diğer iki kişi serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:
arşiv
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-Kapkaça uğrayan kadının polis aracına bindirilmesi
-Polis aracının gidişi
-Olay yerinden görüntü
-Görgü tanığının olayı anlatması
-Genel ve detaylar
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(AKTÜEL)
Şüphelinin polis merkezinden çıkışı


Maçka Parkı, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:39 Kaynak: DHA
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