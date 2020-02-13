Maçka Parkı'ndaki kıyafet tartışmasında karar çıktı - Son Dakika
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Maçka Parkı'ndaki kıyafet tartışmasında karar çıktı

6 saat önce

MAÇKA Parkı'ndaki kıyafet tartışması davasında karar çıktı.

Maçka Parkı'ndaki kıyafet tartışmasında karar çıktı, System.String[]

MAÇKA  Parkı'ndaki kıyafet tartışması davasında karar çıktı. Mahkeme, özel güvenlik görevlisi Savaş İlter'e "Hakaret" suçundan 3 bin 300 lirası para cezası verirken Çağla Köse'ye ise ceza verilmedi.

İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜM

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraflar ve avukatları katıldı

Çağla Köse esas hakkındaki savunmasında şikayetinin devam ettiğini belirterek "Ben çocukluğumdan beri toplumsal baskı kaynaklı 'El alem ne der' baskısıyla, aile baskısına maruz kaldım. Tam 'Bir birey oldum, özgürüm' dedim. Bu olay başıma geldi. Medyada bu konu ile ilgili haberler yapıldı, bir dönem intihar etmeyi düşündüm. Ben diğer kişiye hakaret etmedim. 'Manyak' kelimesini sadece ağır hakaret altında kullandım" dedi. Köse'ye 'Hanımefendi' şeklinde hitap ettiğini öne süren Savaş İlter ise savunmasında "Kadına ailenin ricasını ilettim, birbirleriyle ters düşmesinler düşüncesine sahiptim. Bana 'Sanane' şeklinde konuşarak bağırdı. 'Beni taciz ediyor' dedi ve beni insanların baskısına maruz bıraktı. Ben de diğer sanıktan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

3 BİN 300 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, Savaş İlter'e "Hakaret" suçundan 3 bin 300 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanığın sabıkasızlığını göz önüne alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme "Hakaret" suçundan yargılanan müşteki sanık Çağla Köse hakkında ise, Sanık İlter'in kendisine karşı işlemiş olduğu haksız fille tepki olarak işlediğine kanaat getirerek ceza vermekten vazgeçilmesine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Maçka Demokrasi Parkı'nda 29 Temmuz 2017'de kıyafet nedeniyle tartışma çıktığı anlatılıyordu. Özel güvenlik görevlisi Savaş İlter'in "Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca 'Güvenlik bizi koruyamadı' diyorsunuz" demekle Çağla Köse'ye "alenen hakaret" ettiğini, Köse'nin de aleni tahrik altında güvenlik görevlisine "Manyağa bak ya, polis getirmiş, hangi akla hizmet polis getirmiş?" diyerek "hakaret" ettiği belirtiliyordu. Güvenlikçi İlter'in "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla, Çağla Köse'nin ise "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:05 Kaynak: DHA
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