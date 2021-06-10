Maçka Parkı'ndaki kıyafet tartışmasında yeniden karar açıklandı - Son Dakika

Maçka Parkı'nda kıyafete müdahale edildiği iddiasıyla çıkan tartışmaya ilişkin güvenlik görevlisi Savaş İlter ile Çağla Köse'nin yargılandığı davada yeniden karar açıklandı. Mahkeme İlter'in beraatine karar verirken, Köse hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı yönünde hüküm kurdu.

Maçka Parkı'nda 29 Temmuz 2017'de kıyafet nedeniyle çıkan tartışmaya ilişkin davada mahkeme özel güvenlik görevlisi Savaş İlter'e 'hakaret' suçundan 3 bin 300 TL para cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı. Mahkeme, Çağla Köse hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. Kararın bozulmasının ardından yeniden görülen davada karar açıklandı.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada katılan sanık Savaş İlter ile katılan sanık Çağla Makbule Köse hazır bulundu. Beyanı sorulan Köse "Suçsuzum beraatimi istiyorum" dedi.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, müşteki sanıklar arasında Maçka Parkı'nda tartışma meydana geldiğini belirterek, "Her iki müşteki sanığın da karşılıklı olarak birbirlerine hakaret ettiğinden dava açılmış ise de, Savaş İlter'in söylediği iddia edilen sözlerin hakaret suçunun yasal unsurlarını oluşturmadığı anlaşılmıştır. Savaş İlter hakkında beraat kararı verilmesi talep olunur" dedi.

Mütalaada Çağla Makbule Köse'nin söylediği sözlerin 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' suçunu oluşturduğu aktarılarak, "Ancak sanığın eylemi haksız bir eyleme tepki olarak söylediği anlaşılmaktadır. Çağla Makbule Köse hakkında 'haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret' maddesinin uygulanması talep olunur" denildi.

Kararını açıklayan mahkeme, Savaş İlter'in beraatine karar verirken, Çağla Makbule Köse'nin hakaret sözünü haksız bir fiile tepki olarak söylediğini belirtti. Hakim, Köse'ye ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. - İSTANBUL