MAÇKA PARKI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE YOĞUNLUK - Son Dakika

MAÇKA PARKI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE YOĞUNLUK

Cemil ÖZDEMİR

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan bazı tedbirlerin kaldırılmasıyla birlikte caddelerde ve parklarda yoğunluk devam ediyor. Akşam saatlerinde Maçka Parkı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan bazı tedbirlerin kaldırılması ve havaların da ısınmasıyla vatandaşlar akşam saatlerinde caddelere ve parklara akın etti. Akşam saatlerinde Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'nda ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Maçka Demokrasi Parkı ve İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşların çoğu maske takarken, bazılarının takmadığı görüldü. Öte yandan Maçka Parkı'nda görevli polis ve bekçiler parkta devriye atarken, maske takmayanlara uyarılarda bulundu.