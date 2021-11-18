Beş yıl önce sanatseverlerle vedalaşan Maçka Sanat Galerisi (MSG), sanatçı ve akademisyen Serhat Kiraz ve sanatçı ve bilgisayar programcısı Hakan Gündüz'ün hazırladığı "Moment/An" sergisiyle yeniden izleyici karşısına çıkıyor.

Rabia Çapa ve kız kardeşi Varlık Yalman Sadıkoğlu tarafından 1976'da kurulan ve kuruluşundan 40 yıl sonra 2016'da kapılarını kapayan galeri, kurulduğu günden beri 200'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıya ev sahipliği yapmıştı.

İstanbul Maçka Mim Kemal Öke Caddesi'ndeki modern yapıda inşa edilen galeri, Sinan Ödüllü mimar Mehmet Konuralp, aydınlatma tasarımcısı Şazi Sirel ve grafik tasarımcı ressam Mengü Ertel'in imzalarıyla 80 metrekarelik bir alanda kurulmuştu.

MSG, kapanmasının ardından arşivini Vehbi Koç Vakfı'na devrederek yine Rabia Çapa ile sanat tarihçi ve eleştirmen Dr. Necmi Sönmez editörlüğü ile kurumun 200'ü aşkın sergi tarihini farklı kalemlerle belgeleyen "Görünmeyene Bakmak" isimli bir kitabı arşivlerin ve kamuoyunun ilgisine sundu.

MSG'ün yeni sergisi "Moment/An" da Çapa'nın kurumu devrettiği kızı Didem ile verdiği ortak karar doğrultusunda hazırlandı.

Sergi, 18 Aralık'a kadar galeride ziyarete açık olacak.

Sergi sanatçıları Serhat Kiraz ve Hakan Gündüz, eserlerinde insanoğlunun varoluşunu emek, farkındalık ve mülkiyet gibi unsurlarla farklı disiplinler üzerinden hesaplanabilir, kazanılabilir, sorgulanabilir ve harcanabilir kılan zamana verdikleri fiziksel, kavramsal, akustik, görsel ve kişisel yorumlarla ele alıyor.

Tarihi duvar saatleri, elektronik çark düzenlemeleri, güneş saati ve sayısal, görsel yerleştirmelerinin yer aldığı sergide, ikili aynı zamanda kavramsal ve deneyimsel zeminde dün, bugün ve yarını, MSG'deki tarihsel "an" ve "mekan" kapsamında izleyicinin değerlendirmesine açıyor.