Son Dakika Haberleri: MacKenzie Bezos 37 milyar dolarlık servetinin yarısını bağışlayacak
Son Dakika Güncel Haber

MacKenzie Bezos 37 milyar dolarlık servetinin yarısını bağışlayacak

1 saat önce

NEW Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengini kabul edilen 55 yaşındaki Jeff Bezos'tan boşanması sonrası yaklaşık 37 milyar dolarlık servetin sahibi olan 48 yaşındaki MacKenzie Bezos, mirasının yarısını bağışlayacağını açıkladı.

MacKenzie Bezos 37 milyar dolarlık servetinin yarısını bağışlayacak, System.String[]
NEW Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengini kabul edilen 55 yaşındaki Jeff Bezos'tan boşanması sonrası yaklaşık 37 milyar dolarlık servetin sahibi olan 48 yaşındaki MacKenzie Bezos, mirasının yarısını bağışlayacağını açıkladı.
Bezos, yaptığı yazılı açıklamada, boşanmadan elde ettiği 37 milyar dolarlık servetin yarısını, "Giving Pledge" adlı hayır hareketine bağışlayacağını duyurdu.
Paylaşmak için "orantısız miktarda parası olduğunu" belirten Bezos, "Kasam boşalana kadar yardımlarımı yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
Milyar dolarlık boşanma süreci
Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengini kabul edilen 55 yaşındaki Jeff Bezos'tan boşanan MacKenzie Bezos, yaklaşık 37 milyar dolarlık servetin sahibi olmuştu.
Çift boşanma anlaşmasında, MacKenzie'nin, dünyanın en değerli markası konumundaki internet perakende satış devi Amazon'da 35,6 milyar dolar değerinde hissesini koruması konusunda mutabık kalmıştı.
Jeff Bezos'un Seattle'da 1994'te evlerinin garajında kurduğu Amazon'un ilk çalışanlarından biri yazar eşi MacKenzie olmuştu. 1993'te evlenen çiftin 4 çocuğu bulunuyor.
Forbes dergisine göre, Amazon'daki hisseleri, MacKenzie Bezos'u dünyanın en zengin 3. kadını yaparken, Jeff Bezos dünyanın en zengin kişisi olmayı sürdürecek.
Jeff Bezos'un sadece Amazon'daki hisseleri 107 milyar dolar değerinde.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:34 Kaynak: AA
Jeff Bezos, Amazon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dzeko'dan "Fenerbahçe'ye transfer olacak mısın?" sorusuna net yanıt: Hayır Son Dakika! Yılbaşından bu yana 433 terörist etkisiz hale getirildi Abdullah Şevki hakkında soruşturma başlatıldı İstanbul'da 69 yılın Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 21:13:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MacKenzie Bezos 37 milyar dolarlık servetinin yarısını bağışlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]