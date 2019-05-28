Son Dakika Haberleri: MacKenzie Bezos servetinin yarısını bağışlayacak
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MacKenzie Bezos servetinin yarısını bağışlayacak

1 saat önce

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan boşanması sonrası yaklaşık 37 milyar dolarlık servetin sahibi olan MacKenzie Bezos, mirasının yarısını bağışlayacağını açıkladı.

MacKenzie Bezos servetinin yarısını bağışlayacak, System.String[]
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan boşanması sonrası yaklaşık 37 milyar dolarlık servetin sahibi olan MacKenzie Bezos, mirasının yarısını bağışlayacağını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:48 
Amazon, Jeff Bezos, Ekonomi
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