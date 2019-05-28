MacKenzie Bezos servetinin yarısını bağışlayacak
1 saat önce
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan boşanması sonrası yaklaşık 37 milyar dolarlık servetin sahibi olan MacKenzie Bezos, mirasının yarısını bağışlayacağını açıkladı.
Amazon
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:48
'un kurucusu Jeff Bezos
'tan boşanması sonrası yaklaşık 37 milyar dolarlık servetin sahibi olan MacKenzie Bezos, mirasının yarısını bağışlayacağını açıkladı.
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