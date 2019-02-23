Son Dakika Haberleri: Maçla İlgili Fazla Söyleyecek Şeyimiz Yok"

Maçla İlgili Fazla Söyleyecek Şeyimiz Yok"

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-0 mağlup olan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Mustafa Denizli, "Maçla ilgili çok fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Oyun başlangıcı son derece umut verici ve akıcı bir futbol vardı.

Maçla İlgili Fazla Söyleyecek Şeyimiz Yok
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-0 mağlup olan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Mustafa Denizli, "Maçla ilgili çok fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Oyun başlangıcı son derece umut verici ve akıcı bir futbol vardı. Kalemizde ilk topun gol olması akabinde oyundan düşmemiz veya eksik kalmamız çıkışta olan bir takım için yaşadığımız bir şansızlık diyelim" dedi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, maçla ilgili çok fazla sözü olmadığını aktardı. Denizli, "Maçla ilgili çok fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Oyun başlangıcı son derece umut verici ve akıcı bir futbol vardı. Kalemize ilk topun gol olması akabinde oyundan düşmemiz veya eksik kalmamız çıkışta olan bir takım için yaşadığımız bir şansızlık diyelim. Önümüzdeki günlerde bu takımın içinden yeni bir ruh çıkacaktır, yani bunu da çıkarmak mecburiyetindeyiz. Dönünce bazı kararları almak mecburiyetindeyim. Bunu başkanımızla da paylaşacağım. Önümüzdeki günlerde farklı bir yapıda ve farklı bir anlayışta özlediğimiz takım geri dönecek" dedi.

(Erdal Anak/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:31 Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Mustafa Denizli, Denizli, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


7'nci Katta İntihara Kalkışan Kadını Polis Son Anda Kurtardı Alanyaspor, Kasımpaşa'yı 3-0 Mağlup Etti

Alanyasporlu Taraftarlar, Ozan Tufan'ı Ayakta Alkışladı Galatasaray Yöneticisi Mahmut Recevik'ten Başakşehir'e Kar Göndermesi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 20:54:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maçla İlgili Fazla Söyleyecek Şeyimiz Yok"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]