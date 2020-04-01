"Maçlar gemide oynansın"

Eski basketbolcu, yeni yorumcu Jay Williams, NBA'de kalan maçları tatil havasında bitirme teklifinde bulundu: Maçlar gemilere kurulacak kortlarda oynansın, oyuncu aileleri de gemiye alınsın.



Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA koronavirüs salgını nedeniyle yarım kalırken, ligin geleceği tartışma konusu. Lig yöneticileri çeşitli opsiyonları görüşürken, ligde bir dönem forma giyen Jay Williams'tan ilginç bir öneri geldi. 2002 yılında draft'ta 2. sırada Chicago Bulls Kulübü tarafından seçilen ancak geçirdiği motosiklet kazası nedeniyle sakatlanan ve kariyeri çok kısa sürdükten sonra şu sıralar spor yorumculuğu yapan Williams, "İki büyük cruise (gezi) gemisi kiralanıp maçlar burada yapılabilir. Batı ve Doğu konferansları için ayrı ayrı iki gemi kiralanır, maçlar burada inşa edilecek bir kortta oynanır" ifadelerini kullandı.



'Belki 40 gün belki daha fazla'



Organizasyonun bir tatil havasında geçebileceğini, oyuncuların eş ve çocuklarının da gemiye alınabileceğini kaydeden 1981 doğumlu basketbolcu şöyle devam etti: "Sahile gitmenize gerek kalmaz, organizasyon boyuncu herkes gemide olur. Belki 40 gün sürer belki daha fazla... Oyuncular ve aileleri böylece salgından izole olur. Bu şekilde doğrudan play-off'lar oynatılabilir. Her takıma hazırlanması için bir hafta süre de verilebilir. İki konferansın da şampiyonları finalde karşılaşır."



NBA yönetimi 'seyircisiz maç' diyor



NBA yönetimininse ligi tek bir yerde oynanacak maçlarla bitirmeyi planladığı öne sürüldü. New York Times'ın haberine göre lig yönetimi normal sezonda kalan maçları oynatmadan doğrudan play-off'lara başlamanın hesaplarını yapıyor. Tüm maçların tek bir yerde seyircisiz olarak oynatılması planlanırken, tek maçlı eleminasyon sistemi teklifi takımlar arasında kabul görmedi. Yedi maçlık serilerin beşe maça düşürülmesi düşünülürken, çok zorda kalınırsa üç karşılaşmadan ikisini kazanacak ekibin tur atlayacağı bir sistem de uygulanabilecek.