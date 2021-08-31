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"Maço Baba" ve "Fatma Nine", Yeni Malatyaspor'la tekrar buluşmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika

"Maço Baba" ve "Fatma Nine", Yeni Malatyaspor'la tekrar buluşmanın mutluluğunu yaşıyor

31.08.2021 11:10

İlerleyen yaşlarına rağmen takımları Yeni Malatyaspor'u yalnız bırakmayıp tribünden destek veren Fatma ve Orhan Mutlu çifti, yeni sezonda taraftarların maçları izleyebilmesi kararının ardından tekrar stada girmenin mutluluğunu yaşıyor.

İlerleyen yaşlarına rağmen takımları Yeni Malatyaspor'u yalnız bırakmayıp tribünden destek veren Fatma ve Orhan Mutlu çifti, yeni sezonda taraftarların maçları izleyebilmesi kararının ardından tekrar stada girmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki Doğanşehir ilçesinden mahalleliler yardımıyla Yeni Malatya Stadı'na gelerek sarı-siyahlı takımı yalnız bırakmayan 73 yaşındaki Fatma Mutlu ile 65 yaşındaki Orhan Mutlu çifti, sıcak soğuk demeden tüm iç saha karşılaşmalarında batı tribünündeki yerlerini alıyor.

Maç öncesi teknik direktöre başarı dileyerek çiçek vermeyi gelenek haline getiren çiftin mutlulukları, takımlarının kazanması halinde katlanarak artıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maçların seyircisiz oynanması kararının alınması sonrası Mutlu çifti, 46 yıllık Malatyaspor sevgisinden uzakta kalmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonunun yeni sezonda tribünleri çeşitli kısıtlamalarla da olsa açma kararı almasıyla Mutlu çifti, tekrar takım ve taraftarlarla buluşma fırsatı yakaladı.

Orhan Mutlu: "Cezaevinde kalmış gibi olduk"

Malatya tribünlerinde "Maço Baba" olarak bilinen Orhan Mutlu, AA muhabirine, 1975'ten bu yana Malatyaspor'un maçlarını takip ettiğini söyledi.

Memleketini çok sevdiği için tüm iç ve dış saha maçlarını takip ettiğini belirten Mutlu, "Maçlara gidemediğimiz için üzülüyorduk. Telefondan izliyordum maçları. Heyecanımı daha yenemedim. Halen maçlara gidemediğim için sıkıntı var içimde. Maçlara gidemediğimiz için çok sıkılmıştık. Telefon ve televizyondan izlediğimiz görüntü o heyecanı bize vermedi. Çocuklarım da sıkıldı. Biz burada maçların oynandığı sırada cezaevinde kalmış gibi olduk." diye konuştu.

İlçede bulunan vatandaşların ve komşularının maç günü kendilerine yardımcı olduğunu dile getiren Mutlu, "Maç günü buradan izlemeye giden olursa, arabasının yakıtını alıyoruz. Bazen de kulüpten bizi götürüyorlar. Kış, yağmur, dolu da olsa mutlaka bizim statta olmamız lazım. Malatya'nın maçlarına 1975'ten bu tarafa gidiyorum. Malatya'nın taraftarı statta bulunursa, daha iyi oluyor. Bizim olmamız futbolculara da cesaret veriyor. Bir ben değilim. Taraftar olarak herkes sıkıldı ve üzüldü. Yeniden taraftarlarla maç izlemeyi çok özlemiştim. Sevinçliyim, mutluyum." ifadelerini kullandı.

Fatma Mutlu: "Stadı özledim"

Tribünlerde "Fatma Nine" olarak bilinen Fatma Mutlu, eşiyle beraber tüm maçlara gittiğini aktardı.

Statların taraftara açılmasının ardından maçları kaçırmayacaklarını anlatan Fatma Mutlu, "Yağmur demeyiz, kış demeyiz, her maça gideriz. Karda, kışta çok zorlu zamanlarda maça gittik. Her zaman eşimle maçlara gidiyorum. Çok seviniyorum, taraftarlar maça gitmediği zaman futbolcular oynayamaz. Stadyumlar kapalı olduğu zaman televizyondan izliyorduk. Tabii ki özlem duyduk. Stadı özledim. Malatyaspor'u özledim. Allah Malatyaspor'umuzu utandırmasın. Biz çocuklarımızla gidiyoruz ama bu salgın yüzünden çok moralimiz bozuldu. Rabbim yollarını açık etsin. Bundan maçlara gideceğiz. Stadyumların tekrar açılması nedeniyle çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Komşu Akbaş: "Allah onlara sağlıklı uzun ömürler versin"

Mutlu çiftini iç saha maçlarına arabasıyla götüren Münür Akbaş, kendisinin de ileride Orhan ve Fatma Mutlu çifti gibi heyecanlı bir şekilde maçları takip etmek istediğini belirtti.

Malatyaspor hayranı olduğunu aktaran Akbaş, şunları kaydetti:

"Orhan amca ve Fatma teyzeyle beraber 3 yıldan beri özellikle Malatya'da olan maçlara gidiyoruz. Allah onlara sağlıklı uzun ömürler versin. Malatyaspor'un maçının olduğu gün, örneğin maç pazar günüyse, cumartesi gününden Orhan amca beni arıyor. 'Maç saatinden önce hazır ol, hep beraber gideceğiz.' diyor. Ben de 'Orhan amca başım üstüne.' diyorum. Maçtan 3-4 saat önce stada gidiyoruz. Maçı da büyük bir heyecan ve hevesle takip ediyorlar. Malatyaspor'a büyük destek veriyorlar."

Kovid-19 tedbirleri kapsamında stadyumların seyirciye kapalı olduğu zamanlarda Mutlu çiftinin büyük üzüntü duyduğunu anlatan Akbaş, "O süreçte Fatma teyze ve Orhan amca bayağı sıkıntı çekti. Çok üzüldüler ama şimdi stadyumlar taraftara açıldı. Hatta geçenlerde Yeni Malatyaspor- Trabzonspor maçına gittik. Yüzlerindeki sevinci anlatamam, çok heyecanlıydılar." diyerek sözlerini tamamladı.

Maço Baba ve Fatma Nine , Yeni Malatyaspor'la tekrar buluşmanın mutluluğunu yaşıyor
Maço Baba ve Fatma Nine , Yeni Malatyaspor'la tekrar buluşmanın mutluluğunu yaşıyor
Maço Baba ve Fatma Nine , Yeni Malatyaspor'la tekrar buluşmanın mutluluğunu yaşıyor
Maço Baba ve Fatma Nine , Yeni Malatyaspor'la tekrar buluşmanın mutluluğunu yaşıyor
Maço Baba ve Fatma Nine , Yeni Malatyaspor'la tekrar buluşmanın mutluluğunu yaşıyor

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Orhan Mutlu, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Maço Baba' ve 'Fatma Nine', Yeni Malatyaspor'la tekrar buluşmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika Spor


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