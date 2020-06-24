Maçoğlu ile temaslı CHP'li 4 belediye başkanı karantinaya alındı - Son Dakika

Maçoğlu ile temaslı CHP'li 4 belediye başkanı karantinaya alındı
TUNCELİ'de, koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedaviye alınan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile temaslı olduğu tespit edilen CHP'li Pertek, Hozat, Ovacık ve Pülümür belediye başkanları, aileleriyle birlikte karantinaya alındı.
TUNCELİ'de, koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedaviye alınan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile temaslı olduğu tespit edilen CHP'li Pertek, Hozat, Ovacık ve Pülümür belediye başkanları, aileleriyle birlikte karantinaya alındı.
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Filyasyon ekipleri ise temaslıları belirlemek için çalışma başlattı. Maçoğlu ile hastaneye yatmadan kısa süre önce hem bir toplantıda bir araya gelen ve daha sonra da belediyedeki makamda görüşen CHP'li Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin uyarısı ile evlerinde aileleriyle birlikte 14 günlük karantinaya alındı. Ayrıca, Tunceli Belediyesi'nde 2 belediye başkan yardımcısı ile başkanlık katında çalışan tüm personel karantinaya alındı.Karantinaya alınan 4 CHP'li ilçe belediye başkanının durumlarının iyi olduğu ve şu ana kadar hastalık belirtisi göstermedikleri öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:23 Kaynak: DHA
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