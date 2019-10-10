macOS Catalina Bugün'den itibaren indirilebilir

macOS Catalina Bugünden itibaren kullanıma sunuldu

Apple'ın yeni işletim sistemi normalden biraz daha uzun sürmüş olabilir ancak; bugün itibariyle macOS Catalina indirilmeye hazır.



Catalina iOS 13 ile birlikte özellikle iPhone cihazlarındaki sorunlar yüzünden bir biri ardına güncellemeler alınca, macOS Catalina'nın gelmesi biraz gecikti. Yine de Catalina beta sürümlerini aylardır kullananlara bir sorun çıkarmadı. Bu nedenle güncel onaylanan sürümü güvenle yüklemeniz tavsiye edilir. Elbette uygun cihazlara özellikle eski cihaz kullananlar bulaşmayı denemesin bile…



Bu sürümde, özellikle iPad için tasarlanmış ve daha sonra Mac'e aktarılmış Catalyst uygulamaları da yer alıyor. Ayrıca bazı çapraz platform uygulamalarını açılışta yükleyebilirsiniz. Twitter,TrioIt, Rosetta Stone, Post-It, ve tabiki Asphalt 9….



Oyundan bahsetmişken bügün aynı zamanda Catalina beta kullanıcılarının Apple Arcade oyunlarını ilk kez oynayabileceklerini söylemek gerekiyor. Mac'inizde bu oyunları nasıl oynayabileceğini düşünüyorsanız, Apple Arcade'nin Xbox ve Playstation kontrol cihazlarını desteklediğini hatırlatmakta fayda var.



Bu sürümde ayrıca; Podcast uygulamasında bölümlere göz atarken, misafirlerin ve ev sahiplerinin avatarlarını göreceksiniz. Apple ayrıca; bir iPad'i ikincil bir Mac ekranı olarak kullanmanıza izin veren özellik olan Sidecar'a bazı küçük kullanışlılık ayarları yaptığını söylüyor.



Yeni TV uygulamasında ise daha fazla tanıtım amaçlı Apple TV+ materyali göreceksiniz. Bu mantıklı zira 1 Kasım'da başlıyor. Aylık 4.99 dolar olarak ücretlendirilecek yeni platform yeni Mac, iPhone, iPad ve Apple TV alanlara bir sene ücretsiz sunuluyor.



Catalina önizlemesinin Haziran ayında kullanıma sunulmasından bu yana bazı küçük düzeltmeler haricinde sıkıntı yaratmadığı biliyoruz. Son sürümde elbette kullanımı ve tasarımı ile bir çok farklı şeyler yer alacak. Özellikle müzik, podcast ve TV için bağımsız programlar; yeniden tasarlanmış Hatırlatmalar uygulaması, Notes, Safari, Mail ve Photos'ta yeni özellikler var.



Cihazlarında hücresel veriye sahip olmasa da "Find My" uygulaması da yer alıyor. Apple cihazlarından şifreli olarak bluetooth cihazlarından gönderilen veriler ile hücresel veri olmasa da cihazlarının yeri tespit edilebilecek.



Ayrıca, Ayarlar menüsünde, iOS'ta zaten mevcut olanlarla eşleşen az ya da çok kapsamlı Ekran Saati seçeneklerini de bulacaksınız.



Özetle yeni macOS Catalina kesinlikle yeni özellikleri ile oldukça kullanışlı bir sürüm vaat ediyor. Şimdi isteyenler uygun cihazlara sahipse hemen deneyebilir.