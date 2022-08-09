Parallels Desktop 18 çıktı: Mac için sevindirici yenilikler - Son Dakika
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Parallels Desktop 18 çıktı: Mac için sevindirici yenilikler

09.08.2022 15:02
Parallels Desktop 18 çıktı: Mac için sevindirici yenilikler

macOS üzerinde sanallaştırma ile diğer işletim sistemlerini kullanma şansı sunan Parallels'in yeni sürümü: Parallels Desktop 18 çıktı.

macOS üzerinde sanallaştırma aracılığıyla diğer işletim sistemlerini kullanma şansı sunan Parallels'in yeni sürümü: Parallels Desktop 18 çıktı. 14 inç ve 16 inç Macbook Pro'lar için ProMotion ekran desteği, M1 Ultra için optimizasyon ve daha kolay Windows 11 kurulumu ilk göze çarpan yenilikler arasında.

Bildiğiniz üzere işlemcilerin çok güçlü olması tek başına yeterli değil, işletim sistemlerinin ve yazılımların da bu güçten faydalanabilecek şekilde optimize edilmesi gerekiyor.

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Parallels Desktop 18, M1 Ultra optimizasyonu ile geldi

Bu kapsamda Mac Studio'daki ?M1 Ultra? işlemci ile Parallels Desktop 18'in, önceki sürümlere kıyasla yüzde 96'ya kadar daha hızlı bir Windows 11 deneyimi sağladığı belirtiliyor.

ProMotion ekranın otomatik yenileme hızı değişikliği de artık bu yazılım tarafından destekleniyor ve bu sayede Windows 11'i kullanırken çok daha iyi bir deneyim elde edilebiliyor. İşletim sistemini kurma deneyimi çok daha iyi seviyeye taşırken, oyun tarafında da yeni özellikler sunuluyor.

Kullanıcılar artık Mac'lerine bağladıkları oyun kumandalarını doğrudan Windows'a aktararak oradaki oyunları oynayabiliyor. Sanallaştırma ile oyun oynamak ciddi bir performans düşüşüne neden olsa da, birçok yapımı 30 FPS'nin üzerinde bir akıcılık ile oynamak mümkün.

Bu sonbaharda piyasaya sürülecek olan macOS Ventura'yı da destekleyen Parallels Desktop 18 ile gelen diğer yenilikler arasında geliştirilmiş USB 3.0 desteği ve Intel x86 uyumluluğu yer alıyor.

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Kaynak: Shiftdelete

Macbook, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Parallels Desktop 18 çıktı: Mac için sevindirici yenilikler - Son Dakika

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