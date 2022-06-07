macOS Ventura tanıtıldı! İşte özellikleri - Son Dakika
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macOS Ventura tanıtıldı! İşte özellikleri

07.06.2022 10:12
macOS Ventura tanıtıldı! İşte özellikleri

Apple, WWDC konferansında yeni ürünlerini tanıtıyor. Konferans kapsamında yeni işletim sistemi macOS Ventura tanıtıldı.

Apple, her yıl düzenlediği Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) ya da ülkemizde bilinen adıyla Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın ilk etabını gerçekleştirdi. Şirket, konferansta yeni işletim sistemi macOS Ventura duyuruldu.

macOS Ventura ile tüm pencereleri yönetmek için "Stage Manager" özelliği geldi

Apple, WWDC etkinliğinde yeni macOS sürümünü tanıttı. macOS Ventura'da ilk olarak Stage Manager özelliği göze çarpıyor. Bu özellik, kullanıcıların tüm pencereleri yönetmenize yardımcı olacak. Ek olarak, etkin olarak kullanılan uygulamalarla diğer uygulamalar keskin bir şekilde ayrılıyor.

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Stage Manager özelliği, kullanıcıların dikkatini dağıtmamak üzerine yoğunlaşıyor. Kullanılan uygulama ortada net bir şekilde görünürken, kullanılmayan uygulamalar ise yan tarafa yerleştiriliyor. Ayrıca macOS Ventura, Spotlight özelliğini de tanıttı.

macOS Ventura tanıtıldı! İşte özellikleri

Spotlight, iOS ve iPadOS'a gelen Rich Results özelliği ile geliştirilmiş durumda. Böylece kullanıcılar, direkt olarak Spotlight içinden işlem yapabiliyor. Öte yandan özellik, Fotoğraflar ve Canlı Metin dahil olmak üzere daha fazla uygulamayı ekledi.

Öte yandan Apple, macOS Ventura ile birlikte Mail uygulamasına da büyük iyileştirmeler geliyor. En çok göze çarpan özellik ise "Göndermeyi Geri Al" oldu. Bu özellik ile birlikte kullanıcı, gönderilen e-postayı birkaç dakika içinde isterse geri alacak.

macOS Ventura tanıtıldı! İşte özellikleri

Yeni sürümle birlikte "Paylaşılan Sekme Grupları" özelliği de geliyor. Bu özellik, ekmeleri arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşmayı kolaylaştırıyor. Son olarak Apple, macOS Ventura'yı bugün Beta olarak sundu. Genel kullanım ise Temmuz ayında geliyor.

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Kaynak: Shiftdelete

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