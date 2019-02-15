Son Dakika Haberleri: Macron, 11 Mart'ı Terör Kurbanlarını Anma Günü İlan Etti

Macron, 11 Mart'ı Terör Kurbanlarını Anma Günü İlan Etti

55 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 11 Mart'ı terör kurbanlarını anma günü ilan etti.

Macron, 11 Mart'ı Terör Kurbanlarını Anma Günü İlan Etti, System.String[]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 11 Mart'ı terör kurbanlarını anma günü ilan etti.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Macron'un terör mağdurlarını anmak için 11 Mart'ı ulusal gün olarak belirlediği kaydedildi.

Açıklamada, bununla ilgili bir kararname de çıkarılacağı ifade edildi.

Bu kararın birçok terör mağduru ve derneklerin taleplerine karşılık alındığı belirtilen açıklamada, ilk anma etkinliğin 11 Mart 2020'de gerçekleştirileceği bildirildi.

Başkent Paris'te 13 Kasım 2015'te düzenlenen terör saldırılarında 130 kişi hayatını kaybetmişti. Bu tarihten sonra da birkaç kez terör saldırısı meydana gelmiş ve çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:24 Kaynak: AA

Fransa, Güncel
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