Son Dakika Haberleri: Macron, 11 Mart'ı Terör Kurbanlarını Anma Günü İlan Etti

Macron, 11 Mart'ı Terör Kurbanlarını Anma Günü İlan Etti

15 dakika önce

BU kararın birçok terör mağduru ve derneklerin taleplerine karşılık alındığı belirtilen açıklamada, ilk anma etkinliğin 11 Mart 2020'de gerçekleştirileceği bildirildi.

Macron, 11 Mart'ı Terör Kurbanlarını Anma Günü İlan Etti, System.String[]
BU kararın birçok terör mağduru ve derneklerin taleplerine karşılık alındığı belirtilen açıklamada, ilk anma etkinliğin 11 Mart 2020'de gerçekleştirileceği bildirildi. Başkent Paris'te 13 Kasım 2015'te düzenlenen terör saldırılarında 130 kişi hayatını kaybetmişti. Bu tarihten sonra da birkaç kez terör saldırısı meydana gelmiş ve çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:40 

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