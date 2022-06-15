Macron'a göre Zelenskiy bir noktadan sonra Rusya ile müzakere etmek zorunda - Son Dakika
Üye Girişi

Macron'a göre Zelenskiy bir noktadan sonra Rusya ile müzakere etmek zorunda

15.06.2022 17:05
Macron'a göre Zelenskiy bir noktadan sonra Rusya ile müzakere etmek zorunda

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir noktadan sonra Rusya ile müzakere etmesi gerekeceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir noktadan sonra Rusya ile müzakere etmesi gerekeceğini söyledi.

Romanya'yı ziyaret eden Macron, burada NATO'nun Mihail Kogalniceanu Askeri Üssü'nde açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı 6 yaptırım paketi kararı aldığına ve Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiklerine işaret eden Macron, Zelenskiy'nin bir noktadan sonra Rusya ile müzakere etmek zorunda kalacağı değerlendirmesini yaptı.

Macron, "Bir noktadan sonra, direnişe yardım ettikten ve umarım Ukrayna kazandıktan sonra, özellikle çatışma durduğunda, müzakere etmemiz gerekecek." diyerek, Avrupa ülkelerinin de bu müzakere masasının etrafında olacağını vurguladı.

"Ukrayna'ya net siyasi sinyaller göndermeliyiz"

"AB ve Avrupalılar olarak, aylardır kahramanca direnen Ukrayna halkına net siyasi sinyaller göndermemiz gereken bir zamandayız." diyen Macron, AB'nin kapısının önünde benzeri görülmemiş bir jeopolitik durumun var olduğuna değindi.

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca ülkesinin NATO kapsamında Romanya'da bulunan askeri varlığını artıracağını kaydetti.

Macron, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Romanya'da konuşlandırılan 500 Fransız askeriyle dün bir araya gelmişti.

Bugün Moldova'ya giden Macron'un, bu hafta Ukrayna'nın başkenti Kiev'e de gidebileceği belirtiliyor.

YORUMLAR
500
Zelenskiy, ABD'nin uyarılarını duymak istemediği eleştirisini yanıtladı Zelenskiy, ABD'nin uyarılarını duymak istemediği eleştirisini yanıtladı Zelenskiy: İşgalcileri topraklarımızdan kovacağız Zelenskiy: İşgalcileri topraklarımızdan kovacağız
Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron'a göre Zelenskiy bir noktadan sonra Rusya ile müzakere etmek zorunda - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:30 7 bin yıllık Siyez buğdayı tohumunun bulunduğu iddiasına Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'nden yalanlama geldi
21:55 24 yaşındaki genç yük treninin altında kalarak korkunç şekilde hayatını kaybetti
21:53 Bu seferde Bilecik'te vatandaşlar ucuz şeker kuyruğunda izdiham yarattı
21:46 Basın toplantısında muhabirin "Turkey" demesine Bakan Çavuşoğlu'ndan düzeltme: Türkiye demek istediniz herhalde
21:25 Yemen'de çocukların attığı taş sonucu mayın patladı! Çocuklar ölümün kıyısından kıl payı döndü
21:07 ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti
20:55 ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı
20:40 Annesini kaybeden Yavuz Bingöl isyan etti: burada olmayan, telefon bile açmayan herkese yazıklar olsun
20:26 Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 22:48:34. #1.11#
SON DAKİKA: Macron'a göre Zelenskiy bir noktadan sonra Rusya ile müzakere etmek zorunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement