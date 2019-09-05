Son Dakika Haberleri: Macron'a hakaret eden Brezilyalı elçiye Benalla'dan ilginç teklif: Kafeste boks maçı yapalım
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Macron'a hakaret eden Brezilyalı elçiye Benalla'dan ilginç teklif: Kafeste boks maçı yapalım

2 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eski özel koruması Alexandre Benalla, Fransız lidere "seni tavuk boynundan yakalarım" diyen Brezilyalı Uluslararası Turizm Büyükelçisi Renzo Gracie'ye kafeste boks maçı teklifinde bulundu. Ancak Renzo Gracie ünlü bir karma dövüş sanatları ustası

Macron'a hakaret eden Brezilyalı elçiye Benalla'dan ilginç teklif: Kafeste boks maçı yapalım, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eski özel koruması Alexandre Benalla, Elysee'den uzaklaştırılsa da eski 'patronu'nu savunmaya devam ediyor.


Benalla, Macron'a "seni tavuk boynundan yakalarım" diyen Brezilyalı Uluslararası Turizm Büyükelçisi Renzo Gracie'ye ilginç bir teklifte bulundu.

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Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:23 
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