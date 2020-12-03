Macron'a "insan hakları ihlalleri" konusunda Sisi'ye "baskı yap" çağrısı - Son Dakika

Macron'a "insan hakları ihlalleri" konusunda Sisi'ye "baskı yap" çağrısı

03.12.2020 19:35
Macron'a

Uluslararası insan hakları örgütleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a 7-8 Aralık'ta başkent Paris'e ziyaret gerçekleştirecek Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye "insan hakları ihlalleri" konusunda baskı yapması çağrısında bulundu.

Uluslararası insan hakları örgütleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a 7-8 Aralık'ta başkent Paris'e ziyaret gerçekleştirecek Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye "insan hakları ihlalleri" konusunda baskı yapması çağrısında bulundu.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İnsan Hakları Ligi (LDH) ve Mısır'daki bazı kuruluşların bulunduğu 18 uluslararası insan hakları örgütü, Sisi'nin Paris'e 7-8 Aralık'ta gerçekleştireceği ziyarete ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Macron'dan Sisi'ye Mısır'daki "insan hakları ihlalleri" ve keyfi nedenlerden dolayı tutuklanan aktivist ile insan hakları savunucularının serbest bırakılması konusunda baskı yapması istendi.

Sisi'nin Paris'e iki günlük ziyaret gerçekleştireceği ifade edilen açıklamada, Fransız diplomasinin, Sisi'nin ülkedeki baskılara hoşgörülü davrandığı belirtildi.

Açıklamada, Sisi'nin Paris ziyareti öncesi insan hakları savunucularını serbest bırakmaması halinde sonuçlarının yıkıcı olacağı ve Macron'un Mısır'daki temel haklar konusunda verdiği taahhütlerinin itibarını yitireceği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanlarının, Mısır'daki tutuklamalardan endişe duyduğu aktarılan açıklamada, Macron'un Sisi ile yapacağı görüşmede tutuklamalara ilişkin endişeleri dile getirmemesi halinde Fransa'nın insan hakları konusundaki çabaları sabote edeceği belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın bu konudaki adımlarının, sadece kınamakla sınırlı kalmaması gerektiği vurgulandı.

İnsan hakları örgütlerinin Mısır'da artan insan hakları ihlallerinin boyutu ve ciddiyeti ile Mısırlı yetkililerin hukuk devletini "yok etme" konusundaki kararlılığını yıllardır belgelendirdiği ifade edilen açıklamada, Mısır'da aktivist ve insan hakları savunucularının serbest bırakılmadan Sisi'yi Paris'te birkaç kez ağırlaması Macron'u zor durumda bırakacağı kaydedildi.

Açıklamada, Fransa'nın 2013-2017'de en çok silah sattığı ülkenin Mısır olduğuna dikkat çekildi.

Fransa'nın Mısır'a savaş gemisi ve uçaklar ile zırhlı araçlar sattığı, sadece 2017'deki silah satışının 1,4 milyar avro tutarında olduğu belirtildi.

Açıklamada, Paris yönetiminin söz konusu ziyaret öncesi iki ülke arasındaki işbirliğinin, Mısırlı yetkililer tarafından uluslararası hukukun tamamen göz ardı edildiği bir bağlamda sürdürülemeyeceğini açık şekilde belirtmesi gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, Macron'un Mısır'ın terörle mücadele konusunda ortak olduğunu gerekçe göstererek Sisi'ye destek verdiği ancak Mısır'ın terörle mücadele ile ilgili yasaları kullanarak insan haklarını ihlal ettiğini gösterdiği belirtildi.

Abdülfettah El Sisi, İnsan Hakları, Aralık, Paris, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macron'a 'insan hakları ihlalleri' konusunda Sisi'ye 'baskı yap' çağrısı - Son Dakika


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