Macron'a, Kamerun'a ilk ziyaretinde "Fransa'nın sömürge suçlarını kabul et" çağrısı - Son Dakika
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Macron'a, Kamerun'a ilk ziyaretinde "Fransa'nın sömürge suçlarını kabul et" çağrısı

26.07.2022 15:26
Macron'a, Kamerun'a ilk ziyaretinde "Fransa'nın sömürge suçlarını kabul et" çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, göreve başladığı 2017'den bu yana ilk defa ziyaret ettiği Kamerun'da, ülkesinin "sömürge döneminde işlediği suçları kabul etmesi" çağrısıyla karşılaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, göreve başladığı 2017'den bu yana ilk defa ziyaret ettiği Kamerun'da, ülkesinin "sömürge döneminde işlediği suçları kabul etmesi" çağrısıyla karşılaştı.

Macron, selefi François Hollande'ın 7 yıl önce ziyaret ettiği ve birkaç saat kaldığı için eleştirildiği başkent Yaounde'ye 2 günlük ziyaret için geldi.

İki ülke arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkileri canlandırmak amacıyla düzenlendiği belirtilen ziyaret kapsamında Macron, Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya ile bir araya gelecek, güvenlik ve gıda konularının ele alınacağı toplantılara katılacak.

Fransız basınındaki haberlere göre, Yeniden Bağımsızlık ve Demokrasi için Afrika Hareketi (Manidem) üyesi aktivistler, Macron'un ziyaretinde Fransa'nın sömürgecilik döneminde kıtada işlediği suçları kabul etmesini, buna Cezayir'de yaptıklarından başlamasını istedi.

Öte yandan Macron'un Twitter hesabından, gece geldiği Kamerun'da bir grup tarafından alkışlarla karşılanırken paylaştığı videosu sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Afrika ve Kamerun'lu kullanıcılar, Fransız Cumhurbaşkanı'nın ülkeye "hoş gelmediği ve Fransa'nın kıtadaki sömürge gerçeğini manipüle etmeye çalıştığı" şeklinde tepki gösterdi.

Emmanuel Macron, kıtaya yapacağı 4 günlük ziyarette, Kamerun'un ardından Benin ve Gine-Bissau'ya gidecek.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un ziyaretinin, Fransa'nın Afrika kıtasıyla ilişkileri yenileme sürecinin bir parçası olduğu belirtilmişti.

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Kaynak: AA

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