Macron, AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun iklim konusunda verdiği taahhütlerde yalan söylediğini öne sürerek, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ülkeleri arasındaki serbest ticaret anlaşmasına karşı çıktığını belirtti.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un "Brezilya'nın son haftalarda (iklim konusunda) sergilediği tutumu göz önünde bulundurarak Devlet Başkanı Bolsonaro yalan söyledi." ifadesini kullandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Macron Bolsonaro'nun iklim konusunda taahhütlerini yerine getirmediğini kaydederek, "Bu şartlarda Fransa (AB ile yapılan) MERCOSUR anlaşmasına karşı çıkıyor." ifadesini kullandı.

Amazon ormanlarındaki yangın Macron ve Bolsonaro arasında gerginliğe yol açmıştı. Macron, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Evimiz yanıyor. Oksijenimizin yüzde 20'sini üreten Amazon yağmur ormanları yanıyor. Bu uluslararası bir kriz." ifadesini kullanarak, konunun yarın başlayacak G7 Zirvesi'nde ele alınabileceğini belirtmişti.

Bolsonaro da Twitter paylaşımında, Macron'un önerisinin "siyasi rantla" ilgili olduğunu iddia ederek, "Fransa Cumhurbaşkanının bölge ülkelerinin katılımı olmadan 'Amazon yangını G7 Zirvesi'nde tartışılsın' önerisi, 21. yüzyıla uygun olmayan sömürgeci zihniyeti anımsatıyor." yorumunu yapmıştı.

Macron daha önce Brezilya'nın Paris İklim Anlaşması'na uymaması halinde AB ve MERCOSUR ülkeleri arasındaki serbest ticaret anlaşmasını desteklemeyeceğini açıklamış ve iki blok arasında uzlaşmaya varılan ticaret anlaşmasına çevre koruma maddeleri eklenmişti.

AB ile MERCOSUR arasındaki serbest ticaret anlaşması

AB ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üyeleri olduğu MERCOSUR ile Avrupa Birliği (AB) arasında uzlaşılan serbest ticaret anlaşması için müzakereler 20 yıl önce başlamıştı.

Söz konusu anlaşma, AB ile MERCOSUR arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmının kaldırılmasını, AB ülkelerinin otomotiv, makine, kimya ve tıbbi ürünlerine MERCOSUR tarafından uygulanan gümrük vergi oranları düşürülmesini içeriyor.

Anlaşma kapsamında AB ve MERCOSUR, çeşitli tarım ürünlerinde yüksek gümrük vergi oranlarını azaltacak ve MERCOSUR ülkeleri AB'ye et, tavuk ve şeker gibi ürünleri daha kolay satabilecek.