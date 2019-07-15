Macron, AB'yi eleştirdi
3 saat önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) daha hızlı ve etkin karar alması gerektiğini belirterek, "AB, Sırbistan'ı üyeliğe kabul etmek için reformlar uygulamalı, zira AB mevcut 28 üyesiyle iyi çalışamıyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:57
AB'den 15 Temmuz mesajı: Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz AB dışişleri bakanları Türkiye'ye yaptırımları görüşüyor 11 Eylül'ü bilen fütüristten 'lidere suikast' tahmini AB, Kıbrıs'taki faaliyetlerinden dolayı Türkiye'ye yönelik yaptırımları onayladı