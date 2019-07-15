Son Dakika Haberleri: Macron, AB'yi eleştirdi
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Macron, AB'yi eleştirdi

3 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) daha hızlı ve etkin karar alması gerektiğini belirterek, "AB, Sırbistan'ı üyeliğe kabul etmek için reformlar uygulamalı, zira AB mevcut 28 üyesiyle iyi çalışamıyor" dedi.

Macron, AB'yi eleştirdi, System.String[]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) daha hızlı ve etkin karar alması gerektiğini belirterek, "AB, Sırbistan'ı üyeliğe kabul etmek için reformlar uygulamalı, zira AB mevcut 28 üyesiyle iyi çalışamıyor" dedi.
Emmanuel Macron, Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı, Fransa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:57 
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