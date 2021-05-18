Macron, Afrika için 2025'e kadar 300 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu söyledi - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Afrika için 2025 yılına kadar yaklaşık 300 milyar dolar finansmana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Macron, Paris'te düzenlenen "Afrika Ekonomisi Finansmanı Zirvesi" sonrasında basın toplantısı gerçekleştirdi.

Salgının Afrika ekonomisi üzerinde olumsuz etkilerinin olacağını ifade eden Macron, Afrika için 2025 yılına kadar yaklaşık 300 milyar dolar finansmana ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Macron, bu zirvede bu finansman ihtiyacını değerlendirdiklerini ve kararlar aldıklarını söyledi.

Bazı Afrika ülkelerinin borçlarının yeniden yapılandırılacağını aktaran Macron, Afrika ekonomisi için Avrupa ülkelerinin ve ABD'nin destekte bulunması gerektiğini kaydetti.

Macron, Afrika'da Kovid-19 aşısının üretilmesi konusunda da karar aldıklarını belirtti.

Bunun için finansman oluşturulması gerektiğini ifade eden Macron, bu yılın sonuna kadar Afrikalıların yüzde 40'ının aşılanmasının hedeflenmesi gerektiğini söyledi.