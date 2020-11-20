Macron, Afrikalıların Fransa'ya olan "sömürge" kızgınlığını Türkiye ve Rusya'ya bağladı - Son Dakika

Macron, Afrikalıların Fransa'ya olan "sömürge" kızgınlığını Türkiye ve Rusya'ya bağladı

20.11.2020 18:39
Macron, Afrikalıların Fransa'ya olan

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Sömürge dönemi sonrası kızgınlıkla ilgili, bazen Afrikalı liderler ama özellikle Rusya ve Türkiye gibi yabancı güçler tarafından uygulanan strateji var." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Sömürge dönemi sonrası kızgınlıkla ilgili, bazen Afrikalı liderler ama özellikle Rusya ve Türkiye gibi yabancı güçler tarafından uygulanan strateji var." dedi.

Macron, Jeune Afrique gazetesine verdiği demeçte, Afrikalıların sömürge dönemi nedeniyle kendilerine olan kızgınlığından Türkiye ve Rusya'yı sorumlu tuttu.???????

Barkhane Operasyonu ile ilgili gelecek aylarda yeni kararlar alacağını vurgulayan Macron, "(Afrikalı) Ortaklarımızın Fransa'nın yanlarında kalmalarını istediklerini açık şekilde tekrar söylemelerine ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.

Macron, gelecek yıl Ruanda'ya gitmeyi umduğunu aktardı.

"Sömürge dönemi sonrası kızgınlıkla ilgili, bazen Afrikalı liderler ama özellikle Rusya ve Türkiye gibi yabancı güçler tarafından uygulanan strateji var. Saf olmamak lazım." görüşünü paylaşan Macron, bunlara ses verenlerin, videolar yapanların ve Fransızca yayın yapan medyalarda yer alanların birçoğunun Rusya veya Türkiye tarafından maaş aldığını iddia etti.

Macron, karikatürlerle ilgili ifadelerinin Müslüman Kardeşler ve Türkiye tarafından çarpıtıldığını ve bunun Sahra Altı Afrika dahil kamuoyunun görüşünü etkilediğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macron, Afrikalıların Fransa'ya olan 'sömürge' kızgınlığını Türkiye ve Rusya'ya bağladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, ağabeyi gözyaşlarına boğuldu Babasının bıçakladığı şahıs, taburcu olduktan sonra muhtar kardeşi tarafından tabancayla vuruldu Son dakika! Bakan Elvan'dan faiz kararı sonrası Merkez Bankası mesajı: Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez'e aittir Uyuşturucu çetesi 'Mavi Kelebekler' çökertildi Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti Rüzgara kapılan Türk paraşütçü, Lübnan kıyılarına zorunlu iniş yaptı Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler
Gülsüm'ü öldürdüğünü itiraf eden sevgili ifadesinde çark etti: Cinsel ilişki sırasında öldü Gülsüm'ü öldürdüğünü itiraf eden sevgili ifadesinde çark etti: Cinsel ilişki sırasında öldü         
17:37
Gözü dönmüş koca, 2 çocuğunun evde bulunduğu sırada önce eski eşini sonra kendisini öldürdü Gözü dönmüş koca, 2 çocuğunun evde bulunduğu sırada önce eski eşini sonra kendisini öldürdü         
17:27
İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti         
16:39
Son Dakika! MSB, kasım sevk tarihlerini aralık ayına erteledi Son Dakika! MSB, kasım sevk tarihlerini aralık ayına erteledi         
16:20
Oyuncu Engin Hepileri, sessiz sedasız Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Oyuncu Engin Hepileri, sessiz sedasız Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı         
15:54
Kısıtlama öncesi vatandaşlara market uyarısı: Depolarda ürün var, telaşa gerek yok Kısıtlama öncesi vatandaşlara market uyarısı: Depolarda ürün var, telaşa gerek yok         
15:51
Türkiye'nin doğusu kara teslim! Hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda kaldı Türkiye'nin doğusu kara teslim! Hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda kaldı         
15:43
"Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu         
15:14
Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu         
14:56
Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı         
14:04
Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı         
13:56
Kafalar karışınca Bakanlık devreye girdi! 24 soruda koronavirüs tedbirleri Kafalar karışınca Bakanlık devreye girdi! 24 soruda koronavirüs tedbirleri         
13:16
Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok         
13:07
Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu         
13:06
10 dakika boyunca ayıyla boğuşan vatandaşı çoban köpekleri kurtardı 10 dakika boyunca ayıyla boğuşan vatandaşı çoban köpekleri kurtardı         
12:53
Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım         
12:45
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 18:53:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Macron, Afrikalıların Fransa'ya olan "sömürge" kızgınlığını Türkiye ve Rusya'ya bağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei