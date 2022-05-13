Macron, Arjantin Devlet Başkanı Fernandez ile Elysee'de bir araya geldi - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve konuğu Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Rusya- Ukrayna Savaşı ve uluslararası sonuçlarının yanı sıra ikili meseleleri görüşmek üzere Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşme öncesi düzenlenen ortak basın toplantısında Macron, Ukrayna'daki durumu ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nın uluslararası sonuçlarını ele alacaklarını belirtti.

Bu savaşın sonuçlarına toplu cevap verilmesi gerektiğine değinen Macron, enerji sorununa ek olarak savaşın tarım piyasaları üzerindeki sonuçlarını özelikle Orta Doğu ve Afrika'da ciddi bir gıda krizine yol açma riskiyle birlikte ele almak gerektiğini ifade etti.

Macron, bu gıda krizi riskine karşı Avrupa Birliği'nin (AB) sırtladığı ve Afrika Birliğinin (AfB) de desteklediği Gıda ve Tarım İyileştime (FARM) girişimini başlattıklarını kaydetti.

Arjantin'in Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı anlaşmaya atfen tebriklerini ileten Macron, bu anlaşmanın ardından iki ülkenin birlikte savunma, kritik mineraller, temiz enerji ve enerji geçişi gibi alanlarda yeni projeler inşa edebilecekleri muazzam bir fırsata sahip olduklarını belirtti.

Macron, Fransa'nın AB Dönem Başkanlığının, Arjantin'in Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu Başkanlığına (CELAC) denk geldiğini hatırlatarak, iki kıta arasında daha güçlü ilişkiler arzusunu birlikte taşıma imkanları olduğunu söyledi.

???????Fernandez ise Ukrayna-Rusya Savaşı'nın dünya çapında etkileri olduğuna değinerek, Ukrayna'daki duruma ilişkin kendi kıtasının endişelerini Avrupa'ya iletmek için bu ziyareti gerçekleştirdiğini kaydetti.

"Gıda ve enerji güvenliğini tehlikeye atmaya devam edemeyiz." diyen Fernandez, dünyanın silahlara değil gıdaya ihtiyacı bulunduğunu vurguladı.

Fernandez, Kovid-19 salgınının hasarlarından sonra tekrardan üreten bir ekonomiye ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, "İhtiyacımız olan en son şey, artan faiz oranları nedeniyle bir ekonomik durgunluk." dedi.

Fernandez, görevine yeniden seçilen Macron'u tebrik etti.