Macron, Arjantin Devlet Başkanı Fernandez ile Elysee'de bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Macron, Arjantin Devlet Başkanı Fernandez ile Elysee'de bir araya geldi

13.05.2022 20:21
Macron, Arjantin Devlet Başkanı Fernandez ile Elysee'de bir araya geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve konuğu Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası sonuçlarının yanı sıra ikili meseleleri görüşmek üzere Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve konuğu Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Rusya- Ukrayna Savaşı ve uluslararası sonuçlarının yanı sıra ikili meseleleri görüşmek üzere Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşme öncesi düzenlenen ortak basın toplantısında Macron, Ukrayna'daki durumu ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nın uluslararası sonuçlarını ele alacaklarını belirtti.

Bu savaşın sonuçlarına toplu cevap verilmesi gerektiğine değinen Macron, enerji sorununa ek olarak savaşın tarım piyasaları üzerindeki sonuçlarını özelikle Orta Doğu ve Afrika'da ciddi bir gıda krizine yol açma riskiyle birlikte ele almak gerektiğini ifade etti.

Macron, bu gıda krizi riskine karşı Avrupa Birliği'nin (AB) sırtladığı ve Afrika Birliğinin (AfB) de desteklediği Gıda ve Tarım İyileştime (FARM) girişimini başlattıklarını kaydetti.

Arjantin'in Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı anlaşmaya atfen tebriklerini ileten Macron, bu anlaşmanın ardından iki ülkenin birlikte savunma, kritik mineraller, temiz enerji ve enerji geçişi gibi alanlarda yeni projeler inşa edebilecekleri muazzam bir fırsata sahip olduklarını belirtti.

Macron, Fransa'nın AB Dönem Başkanlığının, Arjantin'in Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu Başkanlığına (CELAC) denk geldiğini hatırlatarak, iki kıta arasında daha güçlü ilişkiler arzusunu birlikte taşıma imkanları olduğunu söyledi.

???????Fernandez ise Ukrayna-Rusya Savaşı'nın dünya çapında etkileri olduğuna değinerek, Ukrayna'daki duruma ilişkin kendi kıtasının endişelerini Avrupa'ya iletmek için bu ziyareti gerçekleştirdiğini kaydetti.

"Gıda ve enerji güvenliğini tehlikeye atmaya devam edemeyiz." diyen Fernandez, dünyanın silahlara değil gıdaya ihtiyacı bulunduğunu vurguladı.

Fernandez, Kovid-19 salgınının hasarlarından sonra tekrardan üreten bir ekonomiye ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, "İhtiyacımız olan en son şey, artan faiz oranları nedeniyle bir ekonomik durgunluk." dedi.

Fernandez, görevine yeniden seçilen Macron'u tebrik etti.

Macron, Arjantin Devlet Başkanı Fernandez ile Elysee'de bir araya geldi
Macron, Arjantin Devlet Başkanı Fernandez ile Elysee'de bir araya geldi
Macron, Arjantin Devlet Başkanı Fernandez ile Elysee'de bir araya geldi
Macron, Arjantin Devlet Başkanı Fernandez ile Elysee'de bir araya geldi
Macron, Arjantin Devlet Başkanı Fernandez ile Elysee'de bir araya geldi

YORUMLAR
500
Güney Afrika: BM Güvenlik Konseyi küresel barışı korumada güvenilmezliğini kanıtladı Güney Afrika: BM Güvenlik Konseyi küresel barışı korumada güvenilmezliğini kanıtladı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Rus oligarkların şüpheli ölümleri devam ediyor Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Rus oligarkların şüpheli ölümleri devam ediyor

Arjantin, Ukrayna, Enerji, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macron, Arjantin Devlet Başkanı Fernandez ile Elysee'de bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
20:13 Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü 3 askerimiz yaralı
20:11 Ülkemizde 13 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 534 yeni vaka tespit edildi
20:10 Ukrayna, Rus ordusunu pusuya düşürdü! Onlarca asker ve zırhlı araç kaybı var
19:53 Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
19:52 AK Partinin kurucularından Bülent Arınç, Kaftancıoğlu için paylaştı: Dünün mağdurlarının hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır
19:46 Kocaelispor'un eski ve yeni tribün lideri sokak ortasında tartıştı! Satırlı ve bıçaklı kavgayı vatandaşlar ayırdı!
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 20:28:51. #1.12#
SON DAKİKA: Macron, Arjantin Devlet Başkanı Fernandez ile Elysee'de bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement