Macron, Avrupa'nın Rusya'ya yaptırım kararı almasını istedi - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararı alarak uluslararası taahhütlerini ihlal ettiğini belirterek, Avrupa'nın bu ülkeye karşı yaptırım kararı almasını istedi.

Elysee Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, Putin'in söz konusu kararını kınadı.

Bunun açıkça Rusya'nın uluslararası taahhütlerinin tek taraflı ihlali ve Ukrayna'nın egemenliğine saldırı olduğunu ifade eden Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bu konuda acil toplantı yapılmasını ve Avrupa'nın yaptırım kararı almasını istedi.

Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.