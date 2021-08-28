Macron: "Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı, Irak için bir zafer" - Son Dakika

- Macron: "Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı, Irak için bir zafer"

BAĞDAT - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'nın düzenlenmesini "Irak için zafer" olarak nitelendirdi.

Irak'ta Türkiye, İran, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Fransa, Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri dahil 10'dan fazla ülkenin katılımıyla "Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı" düzenlendi. Konferansta konuşma yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, söz konusu konferansın Bağdat'ta düzenlenmesini "Irak için bir zafer" olarak nitelendirerek, "Bağdat Konferansı, anlaşma ve ilişkilerin güçlendirilmesi yönündeki isteği gösteriyor" dedi.

Bağdat ile Paris'in terörle mücadele konusunda ortak işbirliğinin devam ettiğini vurgulayan Macron, "Irak'ta önümüzdeki Ekim ayında yapılması öngörülen seçimlerin belirlenen tarihte yapılması da Irak için ayrı bir zaferdir. Seçimlerin şaibesiz geçmesi için Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından denetleme yapılacak" diye konuştu.

Ekim ayında Irak'ta yapılacak genel seçimlerin ülkeyi yeni bir aşamaya taşıyacağına inandığını söyleyen Macron, Fransa'nın Irak'ın içişlerine karışılmasını istemediğini dile getirdi.

"Irak'ı desteklemek kalıcı pozisyonumuzdur"

Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Suhail Al Mazrouei da "Bağdat konferansı, Irak'ın bölgesel ve uluslararası çevresine dönüş yolunda önemli bir adımdır" dedi. Mazrouei, Irak'ın bölgedeki stratejik rolünü vurgulayarak ülkesinin Irak'ın yanında olduğunu ve BAE'nin Bağdat konferansını büyük ilgiyle gördüğünü belirterek, "Irak'ı desteklemek kalıcı pozisyonumuzdur" ifadesini kullandı.

"Irak'ta el-Kazımi başkanlığındaki hükümeti destekliyoruz"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Al Saud ise yaptığı konuşmada, ülkesinin Irak'ı her düzeyde desteklediğini ve Irak'ın istikrarını artırmak için çalışmaya devam ettiğini vurguladı. Bağdat konferansının bölgede koordinasyona ihtiyaç duyulduğu bir dönemde yapıldığını belirten Saud, Suudi Arabistan'ı Bağdat konferansına davet ettiği için Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye teşekkür etti. Bakan Saud, Arar sınır kapısının iki ülke arasındaki ekonomiyi güçlendirmekteki önemine dikkat çekerek, "Suudi Arabistan, el-Kazımi başkanlığındaki hükümeti, Irak'ın istikrarını ve refahını garanti edecek şekilde destekliyor" dedi.

Kuveyt'ten istikrar vurgusu

Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, Irak'ın bölgedeki güvenlik ve ekonomik temellerden birini temsil ettiğine işaret ederek, Irak'ta istikrar olmadığı sürece Arap ülkelerinde de istikrar olmayacağını söyledi. Irak'ın seçimlerle temsil edilen önemli bir aşamanın eşiğinde olduğunu söyleyen Sabah, ülkesinin Irak'a verdiği desteği teyit etti. Başbakan Sabah, Kuveyt'in Irak ile imzalanan anlaşmaları uygulamaya devam etmeyi dört gözle beklediğini belirterek, ortak ilişkilerin istikrarlı bir hızla ilerlediğine işaret etti.

Mısır'dan Irak hükümetine güvenlik konusunda destek mesajı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El-Sisi de Irak'a gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, ülkesinin güvenliğin sağlanmasında Irak hükümetini destekleyeceğini vurguladı. Sisi, ülkesinin Irak topraklarına yönelik saldırıları reddettiğini belirterek, Bağdat konferansının zorluklarla yüzleşmek için istişare ve işbirliği için bir fırsat olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Sisi, Iraklıları işbirliği yapmaya ve şehirlerinin yeniden inşasına katkıda bulunmaya çağırdı.