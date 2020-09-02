Macron, Beyrut ziyaretini vaat ve tehditlerle sonlandırdı - Son Dakika

Macron, Beyrut ziyaretini vaat ve tehditlerle sonlandırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut Limanı'ındaki patlamadan sonra ülkeye gerçekleştirdiği ikinci ziyaretini, Lübnanlı yöneticilere tehditkar sözlerle sonlandırdı.

Macron, Beyrut ziyaretini vaat ve tehditlerle sonlandırdı, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut Limanı'ındaki patlamadan sonra ülkeye gerçekleştirdiği ikinci ziyaretini, Lübnanlı yöneticilere tehditkar sözlerle sonlandırdı.

Macron, Lübnan'ın 100. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle geldiği Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, yeni hükümetin 15 gün içinde kurularak mali ve ekonomik reformlara başlayabileceğini söyledi.

Lübnanlı siyasilerin yeni hükümetin kısa sürede kurulmasından yana olduklarına işaret eden Macron, talimat veren bir dille "Ben de ısrarla siyasi yetkililerin bağlı kalacakları şekilde 15 günü geçmeyen bir süre zarfında hükümeti kurmaları talebinde bulundum." dedi.

Lübnan hükümetinin 8 hafta gibi bir sürede vaatlerini yerine getirebileceğini dile getiren Macron, tehditkar bir ses tonuyla şunları kaydetti:

"Yetkililer ekim ayının sonuna kadar bir ilerleme kaydetmezse sonuçları ve cezaları üstleniriz. Lübnan makamları bir şey yapmazsa uluslararası toplumun mali yardımlarının önü açılmayacaktır."

Yetkililerin kendisine, finans ve enerji sektörlerinin yanı sıra Merkez Bankası'nın hesaplarına yönelik mali denetim ve yasa dışı ticaretle ilgili reformları hayata geçirme taahhüdünde bulunduğunu söyleyen Macron, uluslararası toplumun Lübnan'daki reformlar için mali destek sağlayacağını umduğunu aktardı.

Macron, Lübnanlı makamların yolsuzluğa bulaşmaları halinde yaptırımlara başvurabileceklerine işaret etti.

Macron, bir gazetecinin "Siz, silahlı ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak görülen Hizbullah'ı siyasi bir parti olarak gördüğünüzü söylüyorsunuz. Fransa'da silahlı bir örgüte yaklaşımınız böyle mi olur?" şeklindeki sorusu üzerine ise şunları kaydetti:

"Ben, Hizbullah'ın terörist yapısından değil, siyasi ve parlamentodaki yapısından söz ediyorum. Hizbullah'ı kınayabilir ve silahsızlandırılması gerektiğini söyleyebilirim. Ama Hizbullah'ın Lübnan Parlamentosu'nda yer alan siyasi bir güç olduğu açıktır."

İki günlük ziyareti kapsamında Lübnanlı yetkililerle ayrı ayrı ve toplu görüşme gerçekleştiren Macron, Lübnan'ın ardından Irak'ın başkenti Bağdat'a geçeceği bilgisini paylaştı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve hükümetin istifası

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Cumhurbaşkanı Mişen Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti. Patlamada 190 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve birkaç kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılması talebiyle gösteriler düzenlenmişti. Başbakan Hassan Diyab da protestoların üçüncü günü 10 Ağustos'ta istifasını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Avn da yeni kabineyi oluşturma görevini 31 Ağustos'ta Mustafa Edib'e vermişti.

Beyrut Limanı, Fransa, Lübnan, Beyrut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 01:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macron, Beyrut ziyaretini vaat ve tehditlerle sonlandırdı - Son Dakika

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