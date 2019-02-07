Son Dakika Haberleri: Macron Böyle Yaparsa Sarı Yeleklilerin Lideri Cumhurbaşkanı Olur"

Macron Böyle Yaparsa Sarı Yeleklilerin Lideri Cumhurbaşkanı Olur"

15 dakika önce

Fransa'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi'nin lideri Jean-Luc Melenchon, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıma kararına tepki gösterdi.

Macron Böyle Yaparsa Sarı Yeleklilerin Lideri Cumhurbaşkanı Olur
Fransa'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi'nin lideri Jean-Luc Melenchon, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıma kararına tepki gösterdi.

Melenchon, yaptığı açıklamada, Macron'un Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanımasının iyi bir karar olmadığını belirtti.

Muhalif hareketin lideri, "Böyle yapılırsa nereye doğru gideceğiz? Bu metodları kullanırsak (sarı yeleklilerin öncü isimlerinden) Eric Drouet Fransa'nın Cumhurbaşkanı olur." dedi.

Macron, pazartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela halkının kendilerini özgürce ve demokratik şekilde ifade etme hakkı olduğunu belirterek, "Fransa, seçim sürecini başlatmak için Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdı. Bu geçiş sürecinde AB ile kurulan Uluslararası Temas Grubu'nu destekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:25 Kaynak: AA

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