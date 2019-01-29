Macron: "Brexit Anlaşması Mümkün Olanın En İyisi ve Müzakere Edilemez"
1 saat önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mevcut Brexit anlaşmasının mümkün olanın en iyisi olduğunu, müzakere edilemeyeceğini söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
, mevcut Brexit anlaşmasının mümkün olanın en iyisi olduğunu, müzakere edilemeyeceğini söyledi. Güney Kıbrıs
ile Avrupa Birliği
(AB
) üyesi 7 Akdeniz
ülkesinin oluşturduğu "MED 7" zirvesi bugün Güney Kıbrıs'ta düzenlendi. Lefkoşa'da gerçekleşen zirvede konuşan Macron, Brexit konusunda açıklamalarda bulundu. İngiltere
Başbakanı Theresa May
'in Brexit anlaşmasının reddedilmesinin ardından ülkenin geleceği için bir takım oylama yapılması beklenirken, Macron "Brexit anlaşması mümkün olanın en iyisi ve müzakere edilemez" dedi. Macron, "Hiç kimse İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız çıkmasını istemiyor. Ama herkes her şeye hazırlıklı olmalı" diye konuştu. Euromed7 zirvesinde ekonomi, sosyal yaşam, Avrupa Birliği projeleri, göç ile mücadele, iklim değişikliği ve güvenlik gibi konular ele alındı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:51 Kaynak: İHA
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