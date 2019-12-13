Macron, Brexit anlaşmasının en kısa sürede onaylanmasını istiyor - Son Dakika
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Macron, Brexit anlaşmasının en kısa sürede onaylanmasını istiyor

6 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'deki erken genel seçim sonuçları dolayısıyla Başbakan Boris Johnson'ı tebrik ederek, "Brexit anlaşmasının en kısa sürede onaylanmasını istiyorum.

Macron, Brexit anlaşmasının en kısa sürede onaylanmasını istiyor, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'deki erken genel seçim sonuçları dolayısıyla Başbakan Boris Johnson'ı tebrik ederek, "Brexit anlaşmasının en kısa sürede onaylanmasını istiyorum." dedi.

Macron, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Karbon salınımını 2050'ye kadar sıfıra indirme konusunda, Polonya hariç, AB ülkelerinin hemfikir olduğunu ifade eden Macron, Polonya'nın bu konuda ek süre istediğini aktardı.

Macron, Sahel ülkeleriyle pazartesi günü Fransa'da yapılması planlanan zirvenin ocak ayına ertelendiğini belirtti.

İngiltere'de dün yapılan seçimlerden galip çıkan Başbakan Johnson'ı tebrik eden Macron, "Brexit anlaşmasının en kısa sürede onaylanmasını istiyorum." dedi.

Macron, emeklilik reformuna ilişkin 2 yıl boyunca çalışma yaptıklarını vurgulayarak, "Ülke için tarihi bir reformdur." ifadesini kullandı.

İngiltere, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:02 Kaynak: AA
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