Macron: Brexit sonrası AB'yi yönetecek üç ülke Almanya, Fransa ve Polonya olmalı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Macron: Brexit sonrası AB'yi yönetecek üç ülke Almanya, Fransa ve Polonya olmalı - Son Dakika Dünya

Macron: Brexit sonrası AB'yi yönetecek üç ülke Almanya, Fransa ve Polonya olmalı

14 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği üyeliğinden ayılması ile üçlü lider ülke yapısında oluşan boşluğu Polonya'nın dolduracağına inanıyor. Macron'a göre AB'de başı çekecek olan üç ülke artık Almanya, Fransa ve Polonya.

Macron: Brexit sonrası AB'yi yönetecek üç ülke Almanya, Fransa ve Polonya olmalı, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği üyeliğinden ayılması ile üçlü lider ülke yapısında oluşan boşluğu Polonya'nın dolduracağına inanıyor. Macron'a göre AB'de başı çekecek olan üç ülke artık Almanya, Fransa ve Polonya.


Varşova'da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşen Macron, Almanya ile Polonya arasındaki ilişkileri ve bağları yeniden canlandırmak adına yaz gelmeden önce bir zirve yapılması için çağrıda bulundu.

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Avrupa Birliği, Polonya, Almanya, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:53 
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