Son Dakika Haberleri: Macron, Buteflika'nın Adaylığını Geri Çekmesinden Memnun

Macron, Buteflika'nın Adaylığını Geri Çekmesinden Memnun

30 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem için adaylığını geri çekmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Macron, Buteflika'nın Adaylığını Geri Çekmesinden Memnun, System.String[]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem için adaylığını geri çekmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Macron, resmi ziyaret için bulunduğu Cibuti'de Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Cezayir'e ilişkin açıklamalar yaptı.

Buteflika'nın cumhurbaşkanlığı seçiminde 5. dönem için adaylığını geri çekmesini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Macron, Buteflika'nın diyalog konferansı düzenlenmesi yönünde karar almasının Cezayir'in demokrasisinde yeni bir sayfa açtığını belirtti.

Macron, bu konferansın makul bir süre içinde yapılması ve anayasal öneriler ortaya konmasına vesile olması gerektiğini söyledi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika, cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini ve 5. dönem adaylığını geri çektiğini açıklamıştı.

Ahmed Uyahya başkanlığındaki mevcut hükümeti de fesheden Buteflika, diyalog konferansı düzenlenmesi yönünde karar almıştı.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde protestolara neden olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:15 Kaynak: AA

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