Son Dakika › Dünya › Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Libya konusunda verdiği sözü tutmamakla suçladı - Son Dakika Dünya
Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Libya konusunda verdiği sözü tutmamakla suçladı
14 dakika önce
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Libya konusunda verdiği sözü tutmamakla suçladı.
Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan'ı, Llibya konusunda verdiği sözü tutmamakla suçladı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Libya konusunda verdiği sözü tutmamakla suçladı.
Libya'da devam eden krize çözüm bulmak için Türkiye ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu ülkeler Berlin'de toplanmışlardı. Toplantıda bazı maddeler üzerinde anlaşma sağlanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:17
Son Dakika Motorinde ÖTV artışı Son dakika: Erdoğan'dan "Deprem vergileri nereye harcandı?" diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katıldı Nijerya'da Lassa ateşi salgını için "acil durum" ilan edildi! Yılbaşından bu yana 41 kişi hayatını kaybetti