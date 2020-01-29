Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Libya konusunda verdiği sözü tutmamakla suçladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Libya konusunda verdiği sözü tutmamakla suçladı - Son Dakika Dünya

Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Libya konusunda verdiği sözü tutmamakla suçladı

27 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Libya konusunda verdiği sözü tutmamakla suçladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Libya konusunda verdiği sözü tutmamakla suçladı.

Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan'ı, Llibya konusunda verdiği sözü tutmamakla suçladı

Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Libya konusunda verdiği sözü tutmamakla suçladı

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Fransa, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:36 
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