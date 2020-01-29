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Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Libya konusunda verdiği sözü tutmamakla suçladı
27 dakika önce
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Libya konusunda verdiği sözü tutmamakla suçladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:36
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