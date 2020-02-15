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Macron'da Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un AB üyelik müzakereleri için yeşil ışık
6 saat önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu incelemelerinin olumlu sonuçlanması durumunda Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un Avrupa Birliği'ne (AB) katılma müzakerelerine başlamasına izin vereceğini söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu incelemelerinin olumlu sonuçlanması durumunda Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un Avrupa Birliği'ne (AB) katılma müzakerelerine başlamasına izin vereceğini söyledi.
Almanya'nın Münih şehrinde gerçekleşen Münih Güvenlik Konferans'ında konuşan Macron, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un AB'ye katılması için Avrupa Komisyonu'nun Mart ayında sunacağı raporunu beklediklerini belirterek, "Sonuçlar olumlu ve güven verici olursa müzakereleri başlatacak durumda olmalıyız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:17
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