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Macron'dan AB genişleme sisteminde köklü değişiklik için teklif
6 saat önce
Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile üyelik müzakerelerine başlanmasına karşı çıkarak krize neden olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) "genişleme süreci kurallarının" sertleştirilmesini istiyor.
Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile üyelik müzakerelerine başlanmasına karşı çıkarak krize neden olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) "genişleme süreci kurallarının" sertleştirilmesini istiyor.
Paris, birliğe üye olmak isteyen ülkelerin Avrupa Birliği standartlarından uzaklaşması halinde üyelik müzakerelerine son verilmesini de içeren yedi aşamalık bir süreçten geçmesini talep ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:49
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