Son Dakika Haberleri: Macron'dan AB genişleme sisteminde köklü değişiklik için teklif
Son Dakika Dünya Macron'dan AB genişleme sisteminde köklü değişiklik için teklif - Son Dakika Dünya

Macron'dan AB genişleme sisteminde köklü değişiklik için teklif

6 saat önce

Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile üyelik müzakerelerine başlanmasına karşı çıkarak krize neden olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) "genişleme süreci kurallarının" sertleştirilmesini istiyor.

Macron'dan AB genişleme sisteminde köklü değişiklik için teklif, System.String[]

Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile üyelik müzakerelerine başlanmasına karşı çıkarak krize neden olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) "genişleme süreci kurallarının" sertleştirilmesini istiyor.


Paris, birliğe üye olmak isteyen ülkelerin Avrupa Birliği standartlarından uzaklaşması halinde üyelik müzakerelerine son verilmesini de içeren yedi aşamalık bir süreçten geçmesini talep ediyor.

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Avrupa Birliği, Arnavutluk, Makedonya, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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