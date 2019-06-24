Son Dakika Haberleri: Macron'dan ABD Başkanı Donald Trump'a çağrı
Son Dakika Güncel Haber

Macron'dan ABD Başkanı Donald Trump'a çağrı

37 dakika önce

NEW Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'a "Avrupa'ya karşı duruşunu netleştirme" çağrısı yaptı.

Macron'dan ABD Başkanı Donald Trump'a çağrı, System.String[]
NEW Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'a " Avrupa'ya karşı duruşunu netleştirme" çağrısı yaptı.
Macron, New Yorker dergisine verdiği mülakatta, AP seçimlerinden ABD Başkanı Trump ile ilişkilerine kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.
Trump ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde belirsizlik olduğunu vurgulayan Macron, "Özellikle Trump'ın Brexit sürecindeki duruşuna bakarsanız, zorlu bir Brexit'i desteklediğini göreceksiniz. Bence Trump Avrupa'ya karşı duruşunu netleştirmeli." yorumunda bulundu.
Avrupa Parlamentosunun (AP) geçen ay yapılan seçimleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Macron, şöyle konuştu:
"Avrupa'da yeni olan boyut, aşırıcılığın özellikle de aşırı sağın her yerde yükselmesi. Birkaç ay önce birçok insan yeni aşırı sağ koalisyonunun AP'de çoğunluk sağlayacağını düşünüyordu. Ancak böyle olmadı. Bence AP seçimlerinin en büyük olumlu yanı bu oldu."
Aşırı sağcı partilerin yabancı bazı aktörlerce desteklendiğini ve bu partilerin onların etkisi altında kaldıklarını savunan Macron, bu yabancı etkilerden birisinin de Trump olup olmadığına ilişkin soruya, "Hayır. Çünkü, Trump'ı ve onun eski danışmanı Steve Bannon'ı benimsemiyorum." yanıtını verdi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:16 Kaynak: AA
Fransa, Avrupa, Avrupa Birliği, Donald Trump, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Malatya kayısısı adı altında sahte ürün satanlara dava açılacak İstanbul seçimlerini izleyen Avrupa Konseyi Heyeti Başkanı: Çok agresif bir tepkiyle karşılaştık Trump, faizleri düşürmemesi nedeniyle ABD Merkez Bankasını eleştirdi ABD Başkanı Trump'tan İran'a yeni hamle!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 20:53:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Macron'dan ABD Başkanı Donald Trump'a çağrı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]