Son Dakika Haberleri: Macron'dan "ABD-İran gerilimi" açıklaması
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Macron'dan "ABD-İran gerilimi" açıklaması

32 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ile İran arasında yaşanan gerilime ilişkin, "Bu gerginlik son haftalarda yükseldi.

Macron'dan
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ile İran arasında yaşanan gerilime ilişkin, "Bu gerginlik son haftalarda yükseldi. Her türlü saldırıyı veya gerginliğin tırmanışını kınıyoruz. (Her iki tarafla) Diyalog içerisinde olmaya çalışıyoruz." dedi.
Macron, Marsilya'da Fransa, Portekiz, Malta, İspanya, İtalya, Cezayir, Libya, Fas, Moritanya ve Tunus dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen Akdeniz Forumu'nun ardından basına açıklamalarda bulundu.
ABD ile İran arasında yaşanan gerginlikten endişe duyduğunu belirten Macron, Fransa'nın İran nükleer anlaşmasını desteklediğini hatırlattı. Macron, "Bu gerginlik son haftalarda yükseldi. Her türlü saldırıyı veya gerginliğin tırmanışını kınıyoruz. (Her iki tarafla) Diyalog içerisinde olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Danışmanını geçen hafta İran'a gönderdiğini ve Japonya'da düzenlenecek G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini ifade eden Macron, bölgenin güvenliği için iki ülke arasındaki gerilim hakkında bir çözümün bulunması gerektiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:21 Kaynak: AA
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