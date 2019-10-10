Son Dakika Haberleri: Macron'dan "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması
Son Dakika Güncel Macron'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Macron'dan "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması

1 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin hudutlarının güvenliğini sağlamak, sınırlarının güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın en hızlı şekilde sonlandırılmasını istedi.

Macron'dan

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin hudutlarının güvenliğini sağlamak, sınırlarının güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın en hızlı şekilde sonlandırılmasını istedi.

Macron, Lyon kentinde Dünya AIDS, Verem ve Sıtmayla Mücadele Fonu'nun (Global Fund) düzenlediği toplantıda, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

" Suriye'de devam eden tek taraflı askeri operasyonu şiddetle kınıyorum. Türkiye'ye bu operasyonu en hızlı şekilde son verme çağrısında bulunuyorum. Türkiye bugün uluslararası kamuoyunun Suriye'deki önceliğinin DEAŞ ve terörle mücadele olduğunu unutuyor." ifadelerini kullanan Macron, Türkiye'nin uluslararası kamuoyu karşısında sorumluluğu bulunduğunu belirtti.

Barış Pınarı Harekatı, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump, "3 seçenek var" diyerek Türkiye'yi tehdit etti
İspanya'dan Türkiye'ye tehdit: Patriot'ları geri çekeriz Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'ndan 219 teröristin öldürüldüğünü açıkladı Milletvekili Şirin Ünal'ndan Nadira Kadirova'nın ölümüne ilişkin açıklama: Psikolojik yapısı bozuktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 00:04:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Macron'dan "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]