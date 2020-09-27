Macron'dan Belarus açıklaması: "Lukaşenko gitmeli" - Son Dakika

Macron'dan Belarus açıklaması: "Lukaşenko gitmeli"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, protestoların yaşandığı Belarus'un Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun görevi bırakması gerektiğini söyledi.

Macron'dan Belarus açıklaması:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, protestoların yaşandığı Belarus'un Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun görevi bırakması gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan seçimlerde Aleksandr Lukaşenko'nun yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından başlayan protestolarla ilgili açıklamalarda bulundu. Macron, "Demokrasi mantığını kabul etmeyen otoriter bir yönetimin olduğu Belarus'ta bir güç krizine tanık oluyoruz. Lukaşenko'nun gitmesi gerektiği oldukça açık" dedi. Macron Lukaşenko'nun demokrasi mantığını kabul etmesi ve iktidarı bırakması gerektiğini söyledi.

Belarus'ta seçim sonrası patlak veren protestolar sırasında 12 binden fazla kişi gözaltına alındı.

(İHA)

Macron'dan Belarus açıklaması: Lukaşenko gitmeli

Aleksandr Lukaşenko, Cumhurbaşkanı, Belarus, Fransa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 12:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Macron'dan Belarus açıklaması: 'Lukaşenko gitmeli' - Son Dakika


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